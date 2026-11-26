Olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı tabancayla intihar etti.

Bu sırada Yeşilyurt'u takip eden boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt (40), yanında bulunan tabancayla ateş etti.

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