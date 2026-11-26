Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti
Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren kişi intihar etti.
Filiz Yeşilyurt (34), çocuğunu okuldan almak için İstiklal Mahallesi Okul Sokak'taki Atatürk İlkokulu önüne geldi.
Bu sırada Yeşilyurt'u takip eden boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt (40), yanında bulunan tabancayla ateş etti.
Olayın ardından koşarak bölgeden uzaklaşan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı tabancayla intihar etti.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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