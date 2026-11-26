Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), akademik çalışmaları teşvik etmek ve başarılı araştırmacıları ödüllendirmek amacıyla özel bir tören düzenledi.

BUÜ ArGe Koordinatörlüğü tarafından organize edilen "2025 Yılı Akademik Performans Ödül Töreni", Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde yapıldı. Törene; BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Prof Dr. Zekeriyya Arı, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, dekanlar, müdürler, akademik ve idari personel ile çok sayıda araştırmacı katıldı.

"Araştırma üniversitesi kimliğimizi daha ileriye taşımayı hedefliyoruz"

Programın açılış konuşmaları kısmında katılımcılara seslenen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirmek amacıyla son üç buçuk yılda yürütülen çalışmaların olumlu sonuç doğurduğuna işaret etti. Akademisyen başına düşen yayın sayısının yaklaşık iki katına çıktığını, ulusal ve uluslararası proje sayısı ile elde edilen fon miktarında önemli artış sağlandığını belirten Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; "ArGe Koordinatörlüğümüz, Proje Ofisimiz ve Büyük Veri Ofisimiz, araştırma faaliyetlerimizi kurumsal bir zemine taşıdı. Elbette, bu birimlerimizin yanı sıra en büyük ve belirleyici katkıyı ise akademisyenlerimiz verdi. Önceliğimiz yalnızca araştırma üniversitesi statüsünü korumak değil, üniversitemizde kalıcı bir araştırma kültürü oluşturmaktır. Elde ettiğimiz ivmenin sürdürülmesiyle üniversitemizi ulusal ve uluslararası sıralamalarda daha üst konumlara ulaştırmayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

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"Araştırma kültürü güçlü bir kurumsal ekosistem gerektirir"

ArGe Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca ise üniversitenin araştırma kapasitesini güçlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmalara değindi. Araştırmacılar arasındaki iş birliklerinin güçlendirilmesi, üniversitesanayi ortaklıklarının geliştirilmesi, araştırma altyapısının etkin kullanılması ve bilimsel bilginin teknolojiye, ürüne ve toplumsal faydaya dönüştürülmesinin önemini vurgulayan Karaca, araştırma üniversitesi kimliğinin bireysel çabaların ötesinde güçlü bir kurumsal araştırma ekosistemi ve ortak çalışma kültürüyle sürdürülebileceğini ifade etti. 2025 yılı akademik faaliyetlerinin değerlendirilmesi için ABSİS üzerinden yaklaşık 600 araştırmacının başvuruda bulunduğunu belirten Karaca, başvuruların belirlenen ölçütler doğrultusunda şeffaf ve adil bir süreçle değerlendirildiğini kaydetti.

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10 farklı kategoride ödül verildi

Törende en başarılı birim ve en başarılı bölüm, bilim ödülleri, genç araştırmacı teşvik ödülleri, kurumsal katkı ödülleri, en başarılı 50 öğretim üyesi, en başarılı 10 öğretim görevlisi, en başarılı 10 araştırma görevlisi ve bir doktora sonrası araştırmacı kategorilerinde ödüller takdim edildi. Bunun yanı sıra YÖK'ün araştırma üniversitesi performansına ilişkin 20 kriterine en fazla katkı sağlayan araştırmacılar da ödüllendirildi. Program, ödüllerin sahiplerine takdim edilmesinin ardından sona erdi.