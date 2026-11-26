Güney Marmara Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GÜMTOB) ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu (TÜRSAB BTK) işbirliğiyle "Turizm Kariyer Buluşması" yapıldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe katılan lise ve üniversite öğrencilerine özgeçmiş hazırlama teknikleri hakkında bilgi verildi.

Ardından gerçekleştirilen panellerde ise sektör temsilcileri tarafından sunumlar yapıldı.

TÜRSAB Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Engin Balta, AA muhabirine Bursa Turizm Kariyer Buluşmasının ilkini gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Turizm bölümlerinde okuyan yaklaşık 700 lise ve üniversite öğrencilerinin etkinliğe katıldığını ifade eden Balta, otelciler ve seyahat acentaları olmak üzere 300'e yakın turizm profesyonelinin de etkinlikte yer aldığını vurguladı.

Balta, öğrencilere profesyonel özgeçmiş oluşturulmasının öğretildiğini anlatarak, "Buraya gelen öğrencilerimiz dijital ortamda hazırladıkları özgeçmişlerini QR kodla okutarak burada stant açan firmalara iş başvurusu yapabiliyor." dedi.

TÜRSAB Başdanışmanı Murat Saraçoğlu da GÜMTOB ve TÜRSAB işbirliğiyle öğrenci ve mezun olan gençlere yönelik "Turizm Kariyer Buluşması" etkinliğini gerçekleştirdiklerini vurguladı.

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Gençlerin mezun olduktan sonra iş arayışına girdiklerini diğer taraftan da işverenlerin nitelikli personel arayışı içinde olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şöyle konuştu:

"Bu organizasyon hem çalışacak gençlerin hem de işveren ve işveren temsilcilerinin bir araya getirildiği bir organizasyon. Bununla birlikte yapılan panellerdeki konuşmalar gençlere motivasyon oluyor. Bursa'nın saygın turizmcileri, panellerde iş hayatıyla ilgili tecrübelerini gençlere aktarıyor."

Etkinlikte "Etkin CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" başlığında sunum yapan TÜRSAB Üye İlişkileri Grup Başkanı Ömer Köseoğlu da Bursa'nın turizm şehri olduğuna değindi.

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Etkinliğin çok güzel ve verimli geçtiğini vurgulayan Köseoğlu, şunları kaydetti:

"Gençlerle birlikte olmak güzel ve keyifli. Ülkedeki turizm geleceği onlara emanet. Onlar turizmi daha yukarıya ve iyi seviyelere taşıyacaklar. Turizmde dünyada beşinciyiz. Bunu yukarı çıkaracak, belki ilk üçe çıkaracak şu an bu gençler. O yüzden ben bu etkinliklerin daha fazla ve sık yapılmasını ve gençlerimizin bilgilendirilip daha fazla özendirilmesi taraftarıyım."

Kültür merkezinin fuaye alanında stant açan sektör temsilcilerinin gençlerle iş fırsatlarını paylaştığı etkinlik, panellerle devam etti.

Etkinliğe, Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Hasan Eker, GÜMTOB Başkanı Buğra Artıç ile sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.