Yargıtay 6. Ceza Dairesi, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak isteyen gence "uyuşturucu madde" diye nane kırıntısı satan sanığın eyleminin uyuşturucu madde ticareti yerine dolandırıcılık suçunu oluşturduğuna hükmetti.

İddiaya göre, iki kişi, uyuşturucu madde almak isteyen gençle irtibata geçti. Buluşma sırasında madde almak isteyen genç, parayı uyuşturucu madde satmak isteyenlere verdi. Verdiği paraya rağmen aldığı paketten nane çıktığını gören gençle madde satıcıları arasında arbede çıktı. Polise intikal eden olayda 2 şüpheli hakkında, ‘Nitelikli yağma, kasten yaralama ve dolandırıcılık' suçlarından dava açıldı. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların ‘nitelikli yağma ve yaralama' suçundan mahkumiyetine, ‘dolandırıcılık' suçundan beraatlerine hükmetti. Karar Cumhuriyet Savcısı ve sanık avukatlarınca temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden inceleyen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, uyuşturucu madde yerine nane satan sanıkların ‘dolandırıcılık' suçunu işlediğine dikkat çekti.

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Yargıtay kararında şöyle denildi: ''Sanıklar, olay tarihinde mağdur ile irtibat kurarak para karşılığında uyuşturucu madde vermeyi teklif ettikleri, mağdurun kabulü üzerine sanıkların mağdura para karşılığında uyuşturucu madde yerine uyuşturucu özelliği bulunmayan nane verdikleri sabittir. Mağdurun kendisine verilen maddenin uyuşturucu madde olmadığını anlaması üzerine, henüz oradan uzaklaşmamış olan sanıklardan parasını geri istediği, sanıkların parayı geri vermeyi kabul etmemesi üzerine ise aralarında tartışma çıktığı anlaşılmıştır. Çıkan tartışma neticesinde sanıkların mağduru darp ettikleri somut olayda, söz konusu paranın mağdur tarafından bir anlaşma karşılığı rıza ile sanıklara verildiği aşamadan sonra tarafların aralarında çıkan kavganın yağma suçuna vücut vermeyeceği aşikardır. Ancak, sanıkların mağdura uyuşturucu madde yerine uyuşturucu özelliği bulunmayan nane vermek suretiyle maddi menfaat temin etme şeklinde gerçekleşen eylemin dolandırıcılık suçunu oluşturacağı anlaşılmıştır. Sanık hakkında yağma suçundan beraat, dolandırıcılık suçundan dolayı ise mahkumiyet kararı verilmesi gerekirken, yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde hükümler kurulması bozmayı gerektirmiştir''.

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"Uyuşturucuyu satmak, vaat etmek hukuka aykırıdır"

Karar oy çokluğu ile alındı. Karara şerh koyan Yargıtay 6. Ceza Dairesi üyesi ise karşı oy yazısında, ‘'Uyuşturucu madde isteyen şikayetçiye sanıkların para karşılığı uyuşturucu madde verme, getirme vaadi, genel ahlaka ve hukuka aykırı olmanın yanında, yerine getirilmesi veya buna zorlanması açıkça hukuka aykırı bir durum olup, aldatma özelliği de bulunmayan basit bir yalandır. Konusu suç teşkil eden, hukuki ve ahlaki olmayan durumların yerine getirilmemesi hukuk düzenince korunamaz. Ayrıca uyuşturucu madde isteyen şikayetçinin bu talebi karşısında sanıkların bu maddeyi temin etme vaadi (basit yalan) dışında eylemlerinin olmadığı aşamada, şikayetçinin bir an evvel, yakalanmamak için maddeyi denetlememe ve sonucuna katlanma riskini göze alıp uyuşturucu madde bedelini peşin vermesi, sonrasında verilen uyuşturucu madde paketini kontrol etmesi ve uyuşturucu madde olmadığını anlaması şeklinde gerçekleşen olayda dolandırıcılık suçunun unsuru olan hileli hareketin sağlanan yarardan sonra olması nedenleriyle dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının bulunmadığı kanaatinde olduğumuzdan ekseriyanın düşüncesine iştirak etmek mümkün olmamıştır'' ifadelerine yer verdi.