Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde afet yönetimi ile kültür ve sanat alanlarında hayata geçirdiği iki projesiyle ödüle layık görüldü. Bursa İtfaiyesi’nin modern altyapı ve dijital güvenlik dönüşümünü hedefleyen projesi ile Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nin yeniden işlevlendirilerek Bursa Sanat Çalıştayı 2025’e ev sahipliği yapması, kentin örnek belediyecilik çalışmaları arasında yer aldı.

Belediyelerin başarılı, yenilikçi ve örnek teşkil eden projelerini ödüllendirmek amacıyla düzenlenen 11. Altın Karınca Ödülleri, 25 Kasım’da İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin iki kategoride ayrı ayrı ödüllendirildiği törende, iklim değişikliğinden kültür sanata, ulaşımdan afet yönetimine kadar 10 farklı kategoride 50 belediyenin 66 projesi ödül kazandı. Törene, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba’yı temsilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen katıldı.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Risk Yönetimi kategorisinde ‘Bursa İtfaiyesi: Modern Altyapı ve Dijital Güvenlik Dönüşümü’ projesiyle ödül aldı. Ödülü, Genel Sekreter Yardımcısı Cüneyt Taşkesen, İtfaiye Dairesi Başkanı Süleyman Boylu ve itfaiye personeli, MBB Başkanı Ahmet Akın ile MBB üyesi Oktay Yılmaz’ın elinden aldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, artan nüfus, yoğun sanayi faaliyetleri ve kentleşmeden kaynaklanan riskler karşısında afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Toplam 26 milyon avro dış finansman sağlanan proje ile 18 stratejik araç ve 12 hizmet aracı itfaiye envanterine kazandırıldı. Ayrıca 30 yeni nesil itfaiye aracının tedarik süreci başlatıldı.

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Projenin öne çıkan yeniliklerinden biri de engelli bireylerin acil durumlarda güvenli tahliyesini sağlayacak özel donanımlı merdivenli itfaiye araçları oldu. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan bu araçlarla acil durumlarda herkes için daha güvenli tahliye imkanı sunulması hedefleniyor. Projenin ilerleyen aşamalarında araçlardan elde edilen verilerin Bursa’nın Dijital İkiz altyapısıyla bütünleştirilmesi, müdahale güzergâhlarının ve kaynak kullanımının akıllı karar destek sistemleriyle optimize edilmesi planlanıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ödül kazandığı bir diğer proje ise Kültür ve Sanat kategorisinde ‘Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nin Yeniden İşlevlendirilmesi ve Bursa Sanat Çalıştayı 2025’ oldu. Bursa’nın tarihi sivil mimarlık örneklerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Kültürevi, gerçekleştirilen restorasyon ve yeniden işlevlendirme çalışmalarıyla kentin kültür ve sanat yaşamına kazandırıldı. Daha önce atıl durumda bulunan tarihi yapı, Bursa’da ilk kez düzenlenen Bursa Sanat Çalıştayı 2025 ile çağdaş sanatın üretildiği ve toplumla buluştuğu yaşayan bir mekâna dönüştü. Çalıştay kapsamında Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen 12 sanatçı, 15 gün boyunca Mehmet Akif Ersoy Kültürevi’nde sanatsal üretim gerçekleştirdi. Program süresince çocuklara ve yetişkinlere yönelik atölyeler, etkinlikler ve sanatçı söyleşileri düzenlenerek vatandaşların sanatla doğrudan buluşması sağlandı. Çalıştayda ortaya çıkan eserler ise üç ay boyunca sergilenerek sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, iki farklı kategoride kazandığı Altın Karınca Ödülleri ile bir yandan kenti afetlere karşı daha dirençli hâle getirmeye yönelik çalışmalarını, diğer yandan tarihi ve kültürel mirası koruyarak kentin sanat yaşamını zenginleştiren projelerini taçlandırmış oldu.