Yangın saat 19.30 sıralarında Yeniköy Mahallesi’nde bir evin deposunda çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evin deposunda hasar meydana geldi.

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