Bursa'da Pirge Mesleki Eğitim Merkezi törenle açıldı.

Kestel Organize Sanayi Bölgesi'nde düzenlenen açılışta konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, ahilik geleneğinde ustaların en önemli vazifelerinden birinin, kendisinden sonra gelecek ustaları yetiştirmek olduğunu söyledi.

Bursa'nın asırlara dayanan bıçakçılık geleneğine sahip olduğunu vurgulayan Biba, sektör içi okul modeliyle kurulan bu merkezin, işletme bünyesinde eğitim verilmesi bakımından Türkiye'nin ikinci eğitim merkezi olma özelliğini taşıdığını aktardı.

Biba, İŞKUR verilerine bakıldığında Bursa'da temininde güçlük çekilen elemanların yaklaşık üçte ikisine imalat sektöründe ihtiyaç duyulduğunun görüldüğünü bildirerek, şöyle devam etti:

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"Bu rakamlar gösteriyor ki üretim kapasitemizi artırırken insan yetiştirmeye de aynı önemi vermek durumundayız. Türkiye'nin üretiminde ve ihracatında önemli bir paya sahip olan Bursa'da sanayicilerimizle eğitim kurumlarımız arasındaki iş birliğini daha da geliştirmeliyiz. Büyükşehir Belediyesi olarak BUSMEK ve Bursa İş Ofisimiz aracılığıyla meslek edindirme ve istihdam alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kestel Kaymakamı Emre Zeyrek de mesleki eğitimin gençleri yalnızca bir mesleğe hazırlamakla kalmadığını, onlara üretimin değerini, emeğin karşılığını, sorumluluk almayı ve iş hayatında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırdığını söyledi.

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Bursa'nın üretim kültürü, sanayi birikimi ve yetişmiş insan kaynağıyla ülkenin önemli şehirlerinden biri olduğunu ifade eden Zeyrek, "Bu birikimi genç kuşaklara aktarmak, mesleki eğitimi güçlendirmek ve sektörün değişen ihtiyaçlarına cevap verebilen bireyler yetiştirmek ortak sorumluluğumuzdur. Pirge bünyesindeki bu merkez bu ortak sorumluluğun somut bir karşılığıdır." diye konuştu.

Zeyrek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, kente hayırlı olmasını diledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ise "Sektör İçi Okul" modeli kapsamında Pirge Mesleki Eğitim Merkezi'ni hayata geçirdiklerini söyledi.

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Mesleki eğitim merkezlerinin yarım asra uzanan birikimiyle öğrenme ile üretim arasındaki bağı canlı tuttuğunu ifade eden Çokgezer, "Bu yapının ekonomik katkısının yanında güçlü bir ahlaki temeli de bulunuyor. Ahilik kültürümüz sadece usta ile çırak arasındaki bilgi ve tecrübenin paylaşılması değil, işin incelikleriyle birlikte meslek ahlakını da kuşaktan kuşağa aktarıyor. Bu nedenle mesleki eğitim merkezleri hem nitelikli insan kaynağının yetiştiği hem de üretim kültürümüzün değerlerle beslendiği kurumlar olarak görüyoruz." dedi.

Pirge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Pirge de yalnızca bir eğitim merkezinin açılışını gerçekleştirmediklerini, aynı zamanda 147 yıldır kuşaktan kuşağa aktardıkları ustalık geleneğini geleceğe taşımak amacıyla eğitim yolculuğunda önemli ve kurumsal bir adım attıklarını söyledi.

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Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen eğitim merkezinde 14-19 yaş grubundaki gençlere metal teknolojisi alanında 4 yıllık bir eğitim programı sunduklarını ifade eden Pirge, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz fabrikadan hiç çıkmadan haftada bir gün teorik eğitim dört gün de üretim tesislerimizde uygulamalı eğitim görecek. 6 ayda bir farklı üretim alanlarında da görev alarak toplam sekiz farklı üretim alanını derinden öğrenme fırsatı yakalayacaklar. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı lise diploması alacak ve ustalık belgesi almaya hak kazanacaklar. Burada eğitim alan gençlerimizin yalnızca bir meslek öğrenmelerini değil, üretmelerinin değerini, emeğin önemini, ustalaşmanın gerektirdiği disiplini de kazanmalarını istiyoruz. Onların kendi yeteneklerini keşfetmelerine ve geleceğin nitelikli iş gücünün bir parçası olmalarına katkı sunmayı hedefliyoruz."

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Konuşmaların ardından kurdele kesildi, protokol üyeleri merkezi gezdi.

Programa, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit ve çok sayıda kişi katıldı.