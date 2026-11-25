Osmangazi Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında personeline yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gerçekleştirilen toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalığın artırılması ve toplumsal bilincin güçlendirilmesi hedeflendi.

Osmangazi Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Eşitlik Birimi tarafından Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıda, Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Bürosu Sorumlusu Av. Özlem Gürgen Eldem, belediye personeline kadına yönelik şiddetin farklı türleri, şiddet mağdurlarının yasal hakları ve korunmasına yönelik uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler aktardı. 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında gerçekleştirilen bilgilendirmede, 6284 sayılı Kanun'un şiddet mağdurlarına sağladığı haklar, şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek önleyici ve koruyucu tedbirler, mağdurların başvurabileceği kurum ve mekanizmalar ile kamu görevlilerinin ihbar yükümlülüğü ele alındı.

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Kadına yönelik şiddetin yalnızca fiziksel boyutuyla sınırlı olmadığına dikkat çekilen toplantıda; psikolojik, sözlü, cinsel ve ekonomik şiddetin yanı sıra dijital şiddet, flört şiddeti ve ısrarlı takip gibi giderek daha fazla karşılaşılan şiddet türleri üzerinde de duruldu.

"Hepimize sorumluluk düşüyor"

Toplantıda konuşan Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, Eşitlik Birimi'nin çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirterek, bu çalışmaların belediye personeli tarafından desteklenmesinin kendileri için ayrıca gurur verici olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine ilişkin verilerin her geçen gün artmasının üzüntü verici olduğunu dile getiren Esendemir, "Bir sayaç var ve o sayacın olması bile içimi çok acıtıyor, o sayaç her gün artıyor. Bunlar tabii bilinen kadına yönelik şiddet ya da kadın cinayetleri. Rakamın artması, sayacın varlığı bile hepimizin yüreğini acıtıyor. Umarım belki bir gün o sayaç ortadan kalkar ve bütün kadınlarımız hak ettiği yeri, hak ettiği değeri bulur. Bunun için mücadele etmek zorundayız. Sadece kadınların değil, bizlerin de mücadele etmesi gerekiyor. Hepimize sorumluluk düşüyor. Sadece kadın değil, tüm canlılara sahip çıkmalıyız. Bu sorumlulukla ilerleyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"Temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği yer alıyor"

Bursa Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Bürosu Sorumlusu Av. Özlem Gürgen Eldem ise bilgilendirme toplantısında 6284 sayılı Kanun kapsamında şiddet mağdurlarına tanınan haklar, şiddet uygulayan kişiler hakkında alınabilecek tedbirler, şiddet mağdurlarının başvurabileceği mekanizmalar ve belediyeye başvuran mağdurların ilgili kurumlara yönlendirilmesi konularının ele alındığını kaydetti.

Av. Özlem Gürgen Eldem, "Kadına yönelik şiddet sadece fiziksel şiddet olarak karşımıza çıkmıyor, çeşitli türleri var; psikolojik, sözlü, cinsel, ekonomik ve son dönemde giderek artan flört şiddeti ve ısrarlı takip. Maalesef giderek artan kadın cinayetlerinin, kadına şiddetin temelinde de toplumsal cinsiyet eşitsizliği yer alıyor. Öncelikle toplumsal cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek, 6284 sayılı yasanın şiddet mağduruna tanıdığı haklar, şiddet uygulayanla ilgili alınan tedbirler ve şiddet mağduru biri görüldüğünde veya belediyeye başvurduğunda hangi başvuru mekanizmalarına yönlendirilmesi gerektiğinden bahsettik. İhbar yükümlülüğünün boyutunu, kamu görevlisinin bu konudaki sorumluluklarını anlattık. Desteklerinden ötürü Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'a ve tüm ekibe teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

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Personelden gelen soruları da yanıtlayan Av. Özlem Gürgen Eldem'e toplantının ardından Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir tarafından hediye takdim edildi. Öte yandan, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında oluşturulan panoya kadınlar, kadına yönelik şiddetin sona ermesi yönündeki dilek ve temennilerini yazarak farkındalık mesajı verdi.