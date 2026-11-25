Yıldırım’ın geleceğini şekillendiren yatırımlara imza atan Yıldırım Belediyesi, bir taraftan da ilçenin ulaşım altyapısını güçlendiriyor.

Yıldırım Belediyesi, ‘ulaşılabilir kent’ hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, gerçekleştirdiği uygulamalarla ilçedeki ulaşım ağını daha konforlu ve güvenli hale getiriyor. İlçe genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında, 2026 yılının ilk 11 ayında toplam 22 bin 161 ton asfalt serimi gerçekleştirildi. Aynı dönemde yaklaşık 41 bin metrekare parke taşı döşenirken, 14 bin 385 metre de bordür çalışması tamamlandı. Yıldırım Belediyesi, ayrıca ilçenin ulaşım ihtiyaçları doğrultusunda yeni güzergahlar oluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, 2026 yılının ilk 11 ayında toplam 3 bin 200 metre uzunluğunda yeni imar yolları ulaşıma açıldı.

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Yeni yollar açılıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, hayata geçirdikleri çalışmalarla Yıldırım’da yaşam kalitesini yükselttiklerini söyledi. Yılmaz, "Yıldırım’ı geleceğe hazırlarken sadece binaları yenilemiyor, aynı zamanda yaşamın her alanını daha kaliteli hale getirecek yatırımları hayata geçiriyoruz. Ulaşım da bu çalışmalarımızın en önemli başlıklarından birini oluşturuyor. Daha güvenli ve konforlu ulaşım altyapısı için Yıldırım’ın dört bir yanında asfalt, parke ve bordür çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Bir yandan mevcut yollarda yenileme ve iyileştirme yaparken, bir yandan da yeni imar yolları açıyoruz. Böylece hem trafiği rahatlatıyoruz hem de Yıldırım’ı geleceğe taşıyacak modern ve güçlü bir ulaşım altyapısı oluşturuyoruz. Daha yaşanılabilir bir Yıldırım için hizmet üretmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.