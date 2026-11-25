BURSA’nın İnegöl ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpıştığı kazada 5 aylık hamile kadının da aralarında olduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Akhisar Mahallesi 217’nci Sokak ile Eğriyol Sokak’ın kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. 217’nci Sokak’ta seyir halinde olan İsmail E. (38) yönetimindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak’tan çıkan Yüksel P. (49) yönetimindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı. Kazada araçlar savrulurken, her iki aracın sürücüsü ile minibüsteki Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) yaralandı. Zeynep E.’nin 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

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Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.