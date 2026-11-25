Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde yürüttüğü Zeka Gücü Projesi kapsamında, 13 ilde tamamlanan teknoloji sınıflarının açılışı gerçekleştirildi.

Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi'nde (BİLSEM) düzenlenen, özel yetenekli çocukların teknolojiye erişimini desteklemek amacıyla 2016 yılında başlatılan projenin 10. yıl töreninde eğitim verilen okullar, Turkcell 5G altyapısıyla birbirine bağlandı.

Farklı şehirlerdeki öğrenci ve öğretmenlerin canlı bağlantıyla katıldığı etkinlikte, 13 ilde tamamlanan 13 yeni teknoloji sınıfının açılışı yapıldı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, törende yaptığı konuşmada, projenin 10. yılında 100. teknoloji sınıfını açtıklarını söyledi.

REKLAM

Teknoloji sınıflarında yetişen öğrencilerin başarılarıyla gurur duyduklarını belirten Koç, şöyle konuştu:

"Her çocuk, yeteneklerini keşfetme, geliştirme ve hayallerini gerçeğe dönüştürme fırsatına sahip olmalıdır. Biz Turkcell olarak, teknolojinin fırsat eşitleyici gücüne inanıyoruz. İşte Zeka Gücü, bu inancın somut bir karşılığı. İlk yıllarda robotik ve kodlama eğitimleriyle başladığımız yolculuğu, bugün yapay zekadan üç boyutlu tasarıma, akıllı sistemlerden ileri teknoloji uygulamalarına taşıdık. Teknoloji sınıflarımız ve çevrimiçi eğitimlerimizle 10 yılda 1 milyon öğrenciye ulaştık. Öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası alanlarda binden fazla ödül ve şampiyonluk kazandı."

REKLAM

Projenin ikinci 10 yılında, çocukları bekleyen dünyanın daha farklı olduğuna dikkati çeken Koç, "Yapay zeka, öğrenme, çalışma ve üretme biçimlerimizi yeniden şekillendirdi. Artık yalnızca bilgiye ulaşmak değil, o bilgiyi sorgulamak ve yeni bir değere dönüştürmek çok önemli. Bu nedenle Zeka Gücü'nün yeni döneminde, yapay zekayı eğitimlerimizin temeline alıyoruz. Gelecek 10 yılda Zeka Gücü sınıflarındaki en önemli eğitim, yapay zeka olacak. Çocuklarımızın yapay zekayla gerçek sorunlara çözüm üreten bireyler olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Koç, Turkcell olarak, 5G'den veri merkezlerine, bulut teknolojilerinden yapay zekaya kadar Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmaya devam ettiklerini, gençlere yaptıkları yatırımları, teknolojiye yaptıkları yatırımlar kadar önemsediklerini dile getirdi.

REKLAM

- Potansiyellerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri imkanlar

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, iyi bir eğitimin yarını etkileyeceğini ve değiştireceğini söyledi.

Çocuklara, sahip oldukları özelliklere uygun eğitim vermeye çalıştıklarını belirten Otrar​​​​​​​, şöyle devam etti:

"Çocuk kendi mecrasında akarken biz ona, ona dokunmadan, yani onu kalıpların içine sokmadan, yaratıcılığına, merakına zarar vermeden yolunu çizmesine yardımcı olmaya, önünü açmaya, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bilim Sanat Merkezleri, bu konuda zeka, özel yetenek açısından akranlarından anlamlı farklılık gösteren çocuklar için açılmış eğitim kurumlarıdır. Potansiyellerini en iyi şekilde geliştirebilecekleri imkanlarla onları karşılaştıralım diye uğraşıyoruz."

REKLAM

Otrar, Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır eğitim veren 349 Bilim Sanat Merkezi'nde, yaklaşık 100 küsur bin öğrenciye eğitim ve destek verildiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Arzu ettiğimiz şey, gelecekte daha güçlü, müreffeh, kendi ayaklarının üzerinde duran, teknolojilerini üreten, yalnızca satın almaya ve montaja bağlı bir teknoloji değil, üreten, gerektiğinde satan, gerektiğinde kullanan, onu geliştiren ve sadece teknolojinin değil, medeniyet tasavvurunun üzerine de bir tuğla, bir taş koyarak buna katkı sağlayan nesiller yetiştirmek. İşte bu noktada Turkcell'in sağlamış olduğu destek, yalnızca bir teknoloji desteği olmaktan öteye gidiyor."

REKLAM

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer de çocukların yeteneklerini erken yaşlarda keşfetmek, potansiyellerini geliştirmek ve onlara kendilerini gerçekleştirebilecekleri eğitim ortamları sunmanın en önemli sorumluluk olduğunu dile getirdi.

Çokgezer, Bursa'da açılan Zeka Gücü Projesi teknoloji sınıfının gelecekte ülkenin bilimsel ve teknolojik gelişimine katkı sağlayacak nice başarılı çalışmaların başlangıcı olacağına inandığını ifade etti.

Törene, geçmiş yıllarda projeden yararlanan ve bugün üniversite eğitimlerini sürdüren gençler de katıldı.

Konuşmaların ardından teknoloji sınıfı gezildi.

- Zeka Gücü Projesi

REKLAM

Proje, özel yetenekli öğrencilerin teknolojiyi erken yaşta tanımalarını, becerilerini geliştirmelerini ve fikirlerini somut projelere dönüştürmelerini destekliyor.

Bilim ve Sanat Merkezlerinde kurulan laboratuvarlarda yapay zeka, robotik, kodlama, üç boyutlu tasarım ve nesnelerin interneti gibi alanlarda uygulamalı eğitimler veriliyor. Öğrenciler robotik kitler, üç boyutlu yazıcılar ve akıllı sistemlerle kendi projelerini geliştirebiliyor.

Proje kapsamında, yüz yüze atölyelerin yanı sıra Zeka Gücü çevrim içi eğitim platformu üzerinden 7-18 yaş grubuna ücretsiz teknoloji ve yaşam becerileri eğitimleri sunuluyor.