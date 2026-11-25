Doğayı tehdit eden plastik atıkların ham madde olarak yeniden üretime kazandırılması çalışmalarıyla ülkemizde örnek gösterilen Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, döngüsel ekonomi, atık yönetimi ve yeşil dönüşümle ilgili çeyrek asırlık tecrübelerini Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) paylaştı.

Yıldırım, zirve kapsamında düzenlenen "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" ve "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" konulu panellerde yaptığı konuşmalarda, COP 31’de 2035 yılına kadar üretimde en az yüzde 15 geri dönüştürülmüş malzeme kullanımının gündeme geldiğine dikkat çekerek, "Atıklar aslında milli servettir. Dolayısıyla sanayinin geleceği için stratejik bir hammadde olan atıkların geri kazanımı konusunda adeta bir milli seferberlik ilan edilmeli" dedi.

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Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı’nda (COP31) Bursa’yı ve sektörünü temsil etti. Zirve kapsamında düzenlenen "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" ve "Atıktan Değere: Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" konulu panellerde tecrübelerini paylaşan Yıldırım, döngüsel ekonomi uygulamaları, atık yönetimi ve yeşil dönüşümde kadın liderliğinin üstlendiği kritik role ilişkin görüşlerini dile getirdi.

"Döngüsel ekonomi için güçlü iş birliği şart"

Yıldırım, "Döngüsel Ekonomi ve Sürdürülebilir Sanayi" konulu panelde, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilir sanayi adına atılan her somut adımın güçlü iş birlikleriyle daha da büyüyeceğini belirterek, "Kayapa OSB’deki fabrikamızda plastik atıkları yüksek teknolojiyle yeniden üretime kazandırarak, geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi alanına öncülük ediyoruz. Burpol olarak; döngüsel ekonominin sanayide daha güçlü bir şekilde yer alması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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"Atıktan Değere"

Döngüsel Ekonominin Kadın Liderleri" konulu panelde ise değişime kadınların öncülük ettiğini kaydeden Yıldırım, atıkların milli servet olduğunu vurguladı. Yıldırım, plastik atıkları yüksel teknolojiyle yeniden hammadde haline dönüştürdüklerini, bunların otomotiv, beyaz eşya ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok sektörde kullanıldığını söyledi.

Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, COP31 kapsamında Fas Pavilyonu’nda düzenlenen bir etkinlikte de konuşma yaptı. Burpol’ün global marka olma hedefi doğrultusunda Romanya'da kurdukları Burpol Europe SRL'nin ardından Fas’ta da Burpol Africa’yı kurduklarını belirten Yıldırım, faaliyet alanlarında ülkedeki tek yabancı sermayeli şirket olduklarını söyledi.

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"Finansmana erişim önemli"

COP31’le ilgili bir değerlendirme yapan Burpol Polimer Yönetim Kurulu Başkanı İlkay Yıldırım, geri dönüştürülmüş plastiklerin sanayinin geleceği için stratejik bir hammadde haline geldiğini, COP31’de yapılan tüm değerlendirmelerin kaynakların daha etkin kullanılması, malzemelerin ekonomide daha uzun süre tutulması ve kıt kaynaklara olan bağımlılığın azaltılmasına işaret ettiğini belirtti.

COP 31’de 2035 yılına kadar üretimde en az yüzde 15 dönüştürülmüş malzeme kullanımı hedeflenmesinin gündeme geldiğini dile getiren İlkay Yıldırım, şunları söyledi: "Atık, bir malzemenin ömrünün sonu değildir. Doğru teknolojiyle bir sonraki endüstriyel yaşamın başlangıcı olabilir. COP31, geri dönüştürülmüş plastiklerin sadece atık yönetiminin bir parçası olarak değil, aynı zamanda endüstriyel karbon arındırma, kaynak güvenliği ve iklim eyleminin önemli bir parçası olarak görülmesi gerektiğine dair inancımızı güçlendirdi. Döngüsel ekonominin güçlendirilmesi ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin başta finansmana erişim olmak üzere desteklenmesi gerekir."

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İlkay Yıldırım COP31’de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı ve COP31 CEO’su Fatma Varank ile de bir araya geldi.