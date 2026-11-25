Bursa-İstanbul Otoyolu’nda hareket halinde olan motosikletin sürücüsü, önünde ilerleyen geri dönüşüm malzemesi taşıyan TIR'ın dorsesinden uçan karton parçasının başındaki kaska yapışmasıyla zor durumda kaldı. O anlar, kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde sol şeritte süratle giderken, kaskına karton parçasının yapışmasıyla görüşünü kaybeden motosikletlinin, TIR'ın sürücüsüne tepki gösterdiği görüldü.

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