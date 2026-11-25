Osmangazi Belediyesi, bilgi ve birikimleriyle geleceğe yön veren, özverili çalışmalarıyla toplumun gelişimine katkı sağlayan eğitimcileri 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde özel bir programda buluşturdu. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye bünyesindeki kreşlerde, OSMEK kurslarında ve Halk Eğitim Müdürlüğü’nde görev yapan öğretmenlerin yanı sıra emekli öğretmenlerle de bir araya gelerek bu anlamlı günün mutluluğunu paylaştı.

Eğitime yönelik yatırımları ve sunduğu imkanlarla her yaştan vatandaşın gelişimine destek olan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, bu çalışmaların hayata geçirilmesinde önemli rol üstlenen eğitimcileri Osmangazi Gösteri Merkezi’nde ağırladı. YENİ Parti Osmangazi İlçe Başkanı Raşit Gürbüz, Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, Başkan Aydın’ın emekli öğretmen olan annesi Meral Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, belediye başkan yardımcıları ile meclis üyelerinin de katıldığı programda, mesleki dayanışmanın yanı sıra yıllarını eğitime adamış öğretmenlere duyulan saygı ve vefa ön plana çıktı.

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"Sizlerin emekleri bizim çalışma azmimizi artırıyor"

Program boyunca eğitimcilerle yakından ilgilenerek samimi sohbetler gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, öğretmenliğin yaşam boyu öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi gerektiren bir meslek olduğunu vurguladı. Öğretmenlerin fedakarlıklarının belediyenin eğitim alanındaki çalışmalarına güç kattığını belirten Aydın, sözlerinde şu ifadeleri kullandı: "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizin, annemin ve tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. Öğretmenlik sadece okulda başlayıp biten bir meslek değil. Ömür vefa ettikçe hem öğrenmeyi hem de öğretmeyi sürdüren, insanın kendisini sürekli geliştirdiği bir meslek. Halk eğitim ve OSMEK kurslarımızın yıl sonu etkinliklerine katıldığımızda kursiyerlerimizin el emeği, göz nuru eserlerini nasıl bir heyecanla sergilediklerine ve yaşadıkları mutluluğa şahit oluyoruz. Kreşlerimizde de öğretmenlerimizin, çocuklarımızın ve velilerimizin memnuniyetini gördükçe çalışma azmimiz, daha fazla gayret etme isteğimiz ve bir iz bırakma arzumuz artıyor. Sizlerin özverili çalışmalarınız sayesinde biz de moral ve motivasyon buluyoruz."

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"Belediye olarak elimizden gelen desteği sunuyoruz"

Toplumların gelişmesinde eğitimcilerin üstlendiği sorumluluğun önemine vurgu yapan Başkan Aydın, "Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün işaret ettiği fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek sizlerin eseridir. Milletlerin ileri gitmesini sağlayacak en önemli unsurlardan biri, öğretmenlerine verdiği değer, onların çalışma ve sosyal hayatlarında gerekli standartları sağlamasıdır. Biz de belediye olarak elimizden gelen desteği sunuyoruz. Atanamayan, iş bulamayan öğretmenlerimizden Doğu ve Güneydoğu’da mecburi hizmetini tamamlamasına rağmen görev yaptığı bölgeden ayrılmayarak büyük bir görev aşkıyla çalışan eğitimcilerimize kadar tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum. İyi ki varsınız" diye konuştu.

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"Hayat boyu öğrenme anlayışıyla hareket ediyoruz"

Eğitime ve eğitimcilere verdiği desteklerden dolayı Başkan Erkan Aydın’a teşekkür eden Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, "Bu anlamlı günde bizleri aynı sofrada buluşturan, eğitime ve eğitimciye verdiği değeri her fırsatta hissettiren, aynı zamanda bir öğretmenin evladı olma şerefine nail olan Belediye Başkanımız Erkan Aydın’a ve emeği geçen tüm belediye ekibine şahsım ve kurumum adına yürekten teşekkür ediyorum. Halk Eğitim Merkezi olarak yediden yetmiş yediye hayat boyu öğrenme anlayışıyla hareket ediyoruz. Bizim sınıflarımızda yaş sınırı, merak sınırı, sabır sınırı yok. Sizin sabrınızla bir dikiş makinesinin başında başlayan hikaye özgüvene, bir sınıfta yakılan ışık ise koskoca bir ailenin değişen kaderine dönüşüyor. Kurumumuzun bugün ulaştığı başarının, açtığımız her serginin, dokunduğumuz her hayatın arkasında sizin sessiz ama değerli emeğiniz var. Siz sınıfa girdiğinizde sadece bilgi vermiyor, ortama neşe, umut ve yaşama sevinci aşılıyorsunuz. Bazen bir ev hanımının kendi emeğiyle ürettiği ilk eserin heyecanını, bazen emekli bir büyüğümüzün yeniden hayata tutunma sevincini, bazen de gençlerimizin meslek edinme umudunu yeşertiyorsunuz. İyi ki böyle dinamik bir ekiple yol yürüyorum, iyi ki bu kocaman ailenin bir üyesiyim" açıklamalarında bulundu.

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"Atatürk’ün ışığında bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim"

Meslekte 50’nci yılını geride bırakan ve 72 yaşında olmasına rağmen görevini sürdüren eğitimci Huriye Özcan ise meslek hayatındaki deneyimlerini paylaşarak genç öğretmenlere tavsiyelerde bulundu. Öğretmenlik mesleğine duyduğu bağlılığı dile getiren Özcan, "29 Ekim’de meslekte 50’nci yılımı doldurdum. 72 yaşındayım ve halen görevime devam ediyorum. Anadolu’nun çeşitli köylerinde sınıf öğretmenliği yaptım. Şu anda özel bir okulda müdürlük yapmaktayım. Ömrüm yettiği kadar Atatürk’ün ışığında bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim. Yılmadan, yıkılmadan. Çalışma yıllarım boyunca hep dimdik ayakta durdum, ezilmemeye gayret gösterdim. Genç öğretmen arkadaşlarıma tavsiyem; yılmayın, ezilmeyin, dimdik durun. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

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Konuşmaların ardından gerçekleştirilen müzik konseriyle renklenen programda öğretmenler, keyifli anlar yaşadı. Programın devamında Başkan Erkan Aydın, Osmangazi Halk Eğitim Müdürü Zeynep Terece, meslekte 50’nci yılını dolduran eğitimci Huriye Özcan ve müzisyen Şefik Altın’a teşekkür hediyesi takdiminde bulundu. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşma, günün anısına çektirilen hatıra fotoğraflarıyla tamamlandı.