Gemlik Kent Vizyonu Derneği tarafından hazırlanan Sürdürülebilirlik Kitaplığı, Bölge Parkı'nda hizmete açıldı.

Çocukların kitaplara erişimini kolaylaştırmak, okuma alışkanlıklarını geliştirmek ve kalıcı bir okuma kültürü oluşturmak amacıyla hazırlanan proje, sürdürülebilir yapısıyla dikkat çekiyor. Proje kapsamında çocuklar, ödünç aldıkları kitapları 30 gün içerisinde okuyarak iade edebilecek. Düzenli kitap takibinin yanı sıra çocukların talepleri doğrultusunda yeni kitaplar temin edilecek, okuma atölyeleri düzenlenecek ve ayın en çok kitap okuyan çocuğu sürpriz hediyelerle ödüllendirilecek.

Gemlik Kent Vizyonu Derneği Başkanı Av. Çiğdem Turgut, bir sivil toplum kuruluşu olarak toplumsal ihtiyaçlara sürdürülebilir çözümler üretmeyi ve ilçeye kalıcı değerler kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

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Turgut, GEMTAŞ'a, kitap bağışında bulunan tüm kişi, kurum ve kuruluşlara, kitaplığın imalatını gerçekleştiren Gemlik Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne, projenin her aşamasında özveriyle çalışan dernek üyelerine ve açılışa katılan tüm misafirlere teşekkür etti.