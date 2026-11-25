Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Bursa Kent Konseyi ve Bilgi İletişim Güvenliği, Bilgi İletişim Güvenliği Uyum ve Siber Dayanıklılık Derneği (BİGUS) işbirliğiyle "Güvenli Dijital Gelecek" temasıyla 2. Siber Dayanıklılık Zirvesi başladı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Hüdavendigar Salonu'nda düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast, teknolojik tehditler ve siber saldırılara karşı altyapı oluşturulması gerektiğini söyledi.

Bu altyapının teknik olarak düşünülmemesi gerektiğini belirten Samast, "Çünkü bu dayanıklılığın en önemli paydaşlarından birisi de tabii ki kent halkıdır. Toplum bu konularda duyarlı olursa, farkında olursa doğal olarak talepleri de ona göre şekillenecektir." dedi.

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Samast, afetlerdeki dayanıklılık kadar siber dayanıklılığın da önemli olduğunu dile getirerek şöyle konuştu:

"Dijital manada altyapımız buna ne kadar hazır, ne durumdayız, bunu öğrendiğimizde, duyduğumuzda ciddi manada kendimizi biraz daha güvende hissedebiliriz diye düşünüyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesindeki ana paydaşımız BİGUS ile yaptığımız görüşmelerde kentimizin önemli miktarda yaşlı nüfusa sahip olduğunu da biliyoruz. Yalnız yaşayan çok sayıda büyüklerimiz var. Bu büyüklerimizin teknolojiler konusunda, siber güvenlik konusunda da bilinçlendirilmesi çok kritik bir konu. Örneğin haber kanallarını açtığınızda malumunuz ekranlarda yaşlı insanların çok ciddi şekilde dolandırıldığını, siber zorbalığa maruz kaldığını görüyoruz. Biz bu konuda da bu etkinlik sonrasında yapacağımız toplantılarla bir bilinç oluşturmak istiyoruz."

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BİGUS Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hacızade ise, bilgi güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Bilgi teknolojileri ve operasyon teknolojileri olarak ikiye ayırıyoruz bu noktada. Her iki alanda da bilginin güvenli olabilmesi ve bu güvenin de sürdürülebilir olması, yani bir dayanıklılık esasına dayanması bizim için temel bir esas." diye konuştu.

Zirve "Şehircilikte Siber Dayanıklılık ve Yapay Zeka", "Otomotivde Siber Dayanıklılık", "Vizyon Konuşması", "Savunma Sanayisinde Siber Hijyen" ve "Gelecek 5 Yılda Yapay Zeka ve Siber Dayanıklılık" oturumlarıyla devam etti.