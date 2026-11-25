Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, kazada her iki aracın sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan hamile Zeynep E. (18) ve Rahime E. (62) yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 217. Sokak'ta seyir halinde olan İsmail E. (38) yönetimindeki 35 BCL 213 plakalı minibüs, Eğriyol Sokak'tan çıkan Yüksel P. (49) idaresindeki 45 AIJ 777 plakalı kamyonete yandan çarptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüsün kamyonete yandan çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar arasında hamile bir kadının da bulunduğu öğrenildi.

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