Bursa, Eskişehir, Çanakkale, Bilecik, Kütahya ve Balıkesir'de AK Parti'nin il kadın kolları başkanlıklarınca 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında açıklama yapıldı.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, parti binasındaki basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını söyledi.

Çavuşoğlu, kadına karşı şiddetin, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirterek, şiddete karşı durmanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğunu aktardı.

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Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığını dile getiren Çavuşoğlu, "Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da vurguladığı gibi 'kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur.'" diye konuştu.

Çavuşoğlu, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle konuştu:

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"Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık. 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı da 2026-2030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır. Kanunların varlığı tek başına yeterli değildir. Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir."

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- Eskişehir

AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Feriha Ertorun, AK Parti İl Başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

Şiddetin yalnızca mağdur ile şiddet uygulayan kişi arasında değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Ertorun, mücadelenin toplumun bütün kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Ertorun, kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkati çekerek, şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür birey olarak görmeyen, tahakküm ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların bulunduğunu ifade etti.

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AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Ertorun, hukuki düzenlemeler, koruyucu ve önleyici tedbirler ile farkındalık çalışmaları yürütüldüğünü bildirdi.

Feriha Ertorun, 6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi mekanizmaların bu çalışmaların önemli örnekleri olduğunu aktararak, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı'nın 2026-2030 dönemini kapsayan yol haritasını ortaya koyduğunu belirtti.

Düzenlemelerin etkin uygulanmasının, şiddet mağdurlarının korunmasının, adalete erişimin kolaylaştırılmasının ve şiddeti doğuran anlayışın değiştirilmesinin önemine değinen Ertorun, kadınların başvurabilecekleri kurumları bilmeleri ve başvurduklarında yalnız bırakılmamalarının hayati önem taşıdığını kaydetti.

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AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Ertorun, mücadelenin kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün kesimlerince sahiplenilmesi gerektiğini ifade etti.

Ertorun, kadınların hak ve güvenliğinin kimlik, inanç, dil veya yaşadıkları coğrafyaya göre değişmediğini vurgulayarak, savaş ve çatışma bölgelerinde kadınlar ile çocukların korunması için uluslararası toplumun çifte standarttan uzak bir tutum sergilemesi çağrısında bulundu.

Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmanın herkesin sorumluluğu olduğunu belirten Ertorun, 25 Kasım'ın toplumsal farkındalığın ve ortak mücadele iradesinin güçlenmesine vesile olmasını diledi.

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- Çanakkale

AK Parti Çanakkale İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Karadayı, il başkanlığında düzenlenen toplantıda, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı ortak iradeyi bir kez daha ortaya koymak için bir arada olduklarını söyledi.

Kadına yönelik şiddetin, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığını anlatan Karadayı, şöyle devam etti:

"Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur. Bu nedenle şiddete karşı durmak, hepimizin ortak sorumluluğudur. Kadına yönelik şiddet, ne yazık ki dünyanın en gelişmiş ülkelerinden en az gelişmiş ülkelerine kadar bütün toplumlarda karşılaşılan küresel bir sorundur. Elbette yetişme biçimi, eğitime erişim, her türlü bağımlılık ve şiddeti besleyen düşünce ve davranış kalıplarının normalleştirilmesi, şiddet riskini artıran önemli unsurlardır. Ancak şiddeti yalnızca bunlarla açıklamak veya sebepleri bunlara indirgemek mümkün değildir. Şiddetin temelinde insan haklarını hiçe sayan, kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışlar bulunmaktadır."

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Karadayı, hedeflerinin kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı, emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmek olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kuzu, parti yöneticileri ve kadın kolları üyeleri katıldı.

- Bilecik

AK Parti Bilecik İl Kadın Kolları Başkanı Semra Poyraz, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kadınların haklarına, özgürlüklerine ve güvenliğine yönelen her türlü şiddete karşı bir araya geldiklerini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu vurgulayan Poyraz, şöyle devam etti:

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"Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, dünya genelinde yaklaşık her 3 kadından 1'i hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını, bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerek Türkiye Cumhurbaşkanı olarak gerekse 2 kız evladı babası olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kadına ve çocuğa yönelik şiddetle mücadelede en ön safta yer alacağımın bilinmesini isterim." sözlerini hatırlatan Poyraz, şunları kaydetti:

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"AK Parti Kadın Kolları olarak, kadına yönelik şiddetle mücadeleyi sorumluluğumuzun önemli bir parçası olarak görüyor, bu kapsamda AK Parti hükümetlerimizin, kadınların yaşama hakkını, haysiyetini, özgürlüğünü ve güvenliğini esas alan çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyoruz."

- Kütahya

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Sevde Nur Karabacak Çakıcı, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin insan onurunu zedeleyen ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olduğunu belirterek, ortak mücadele çağrısında bulundu.

Şiddetin temelinde kadını eşit ve özgür bir birey olarak görmeyen, tahakkümü ve ayrımcılığı normalleştiren anlayışların bulunduğunu ifade eden Çakıcı, dünya genelinde yaklaşık her üç kadından birinin hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kaldığına dikkati çekti.

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Çakıcı, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası kapsamında sürdürdüğünü belirterek, "6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir." dedi.

Yasal düzenlemelerin etkin uygulanmasının ve şiddet mağdurlarının korunmasının önemine değinen Çakıcı, "Önemli olan şiddet mağdurlarının adalete erişiminin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir." ifadelerini kullandı.

Gazze başta olmak üzere savaş ve çatışma bölgelerinde kadınların ve çocukların yaşadığı hak ihlallerine de değinen Çakıcı, uluslararası topluma çifte standarttan uzak, ilkeli ve kararlı bir tutum sergileme çağrısında bulundu.

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- Balıkesir

AK Parti Balıkesir İl Kadın Kolları Başkan Vekili Sevginaz Durmaz, partisinin il başkanlığında yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele olmadığının altını çizdi.

İnsan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorun olan kadına yönelik şiddete karşı durmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu anlatan Durmaz, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı gibi, kadına yönelen haksızlık ve şiddet, insanlık onurunu zedeleyen bir anlayışın sonucudur. AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi güçlü bir siyasi irade ve devlet politikası çerçevesinde ele almaya devam ediyoruz. Hukuki düzenlemelerden kurumsal hizmetlere, koruyucu ve önleyici tedbirlerden farkındalık çalışmalarına kadar pek çok alanda önemli adımlar attık."

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Durmaz, AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde kadınların haklarını, güvenliğini ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.