AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, "Kadına yönelik şiddet, yalnızca şiddeti uygulayan kişi ile ona maruz kalan kadın arasında görülebilecek bir mesele değildir. Bu, insan onurunu zedeleyen, adalet duygusunu yaralayan ve toplumsal huzura zarar veren ciddi bir sorundur" dedi.

İmren Çavuşoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda basın açıklaması gerçekleştirdi. Kadına yönelik şiddetin küresel bir sorun olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre dünya genelinde yaklaşık her üç kadından biri hayatı boyunca fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmaktadır. Bu tablo, kadına yönelik şiddetin belirli bir ülkenin, kültürün veya sınıfın meselesi olmadığını; bütün insanlığın ortak mücadelesini gerektiren bir sorun olduğunu göstermektedir" diye konuştu.

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AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi devlet politikası çerçevesinde ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu, "6284 sayılı Kanun, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri, kadın konukevleri, KADES ve ALO 183 gibi başvuru ve destek mekanizmaları bu kararlılığın somut örnekleridir. Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı da 20262030 dönemine ilişkin kapsamlı yol haritamızı ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemelerin tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Çavuşoğlu, "Önemli olan bu düzenlemelerin etkin biçimde uygulanması, şiddet mağdurlarının korunması, adalete erişimin kolaylaştırılması ve şiddeti doğuran zihniyetin değiştirilmesidir. Bir kadının şiddet gördüğünde başvurabileceği kurumları bilmesi, başvurduğunda yalnız bırakılmayacağını hissetmesi ve adaletin gecikmeden tecelli etmesi hayati önemdedir" dedi.

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Kadınların haklarının ve güvenliğinin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Ailede, okulda, iş hayatında, sokakta, dijital dünyada ve hayatın bütün alanlarında şiddete karşı ortak bir irade oluşturulmalıdır. Kadınların korkmadan yaşayabildiği, haklarını özgürce kullanabildiği, emeklerinin karşılığını alabildiği ve kendilerini güvende hissettiği bir toplum için çalışmak hepimizin sorumluluğudur" şeklinde konuştu.

Açıklamasının sonunda mücadele mesajı veren Çavuşoğlu, "Bizim hedefimiz; kadınların korkudan uzak, güven içinde yaşadığı; emeğinin, iradesinin ve haklarının korunduğu bir toplum düzenini güçlendirmektir. Tek bir kadının dahi şiddete maruz kalmasına asla rıza gösteremeyiz. Bu mücadeleyi hayatın her alanında, her zeminde kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.