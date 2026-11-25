Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında bir dizi etkinliğe imza attı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Aile, Kadın ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' dolayısıyla farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

B kafelerde ‘Fark Et' mesajı

BURFAŞ bünyesinde hizmet veren B Kafelerde özel bir farkındalık kampanyası yürütüldü. Bu kapsamda kafelerde ‘FARK ETYalnız Değilsin, Güvenli Bir Geleceğe Adım At' mesajını aktaran özel tasarım karton bardaklarla hizmet verildi. Bardak tasarımlarında Bursa Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Merkezi'nin iletişim bilgilerine de yer verildi. Kadına yönelik şiddetle mücadelenin ortak bir toplumsal sorumluluk olduğunun vurgulandığı çalışmayla destek mekanizmalarının görünürlüğünün artırılması ve farkındalık mesajlarının geniş kitlelere ulaştırılması hedeflendi.

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Kurumsal çalışmalar ele alındı

Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer belediyelerinin ilgili birimlerinin katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde (AKKM) gerçekleşen toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alınırken, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

‘Birlikte deneyelim' atölyesi

Etkinlikler çerçevesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Bilim ve Teknoloji Merkezi (BTM), Bursa Uludağ Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (BUKAM), Bursa Teknik Üniversitesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle ‘Birlikte Deneyelim!' başlıklı farkındalık atölyeleri de gerçekleştirildi.

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Kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal duyarlılığın artırılması ve birlikte hareket etme bilincinin güçlendirilmesi hedefiyle gerçekleştirilen atölyelerde üretim, iletişim, problem çözme ve kişisel farkındalık gibi farklı alanlarda ortak deneyimler oluşturuldu. Katılımcılar, etkinliklerin düzenlenmesine katkı sağlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.