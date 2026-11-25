İnegöl Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkım çalışmalarına başlandı. Proje tamamlandığında şehir merkezine modern ofisler, sosyal yaşam alanları, kapalı otopark ve yeni bir meydan kazandırılmış olacak.

İnegöl Belediyesi'nin şehir merkezinde hayata geçirmeyi planladığı kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Ek Hizmet Binası dönüşümünde önemli bir aşamaya geçildi. Uzun yıllardır belediye hizmet binası olarak kullanılan mevcut yapının kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına başlandı. Ek Hizmet Binası'nın bulunduğu alanda gerçekleştirilecek dönüşümle, şehir merkezine modern ve çok yönlü yeni bir yaşam alanı kazandırılması hedefleniyor.

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Şehir merkezine yeni bir yaşam alanı

Proje kapsamında modern ofisler, sosyal yaşam alanları, kapalı otopark ve meydan düzenlemesi hayata geçirilecek. Böylece şehir merkezinde hem ticari hareketliliği destekleyen hem de vatandaşların keyifle vakit geçirebileceği yeni bir alan oluşturulacak.

Başkan Taban: "Şehrimizin geleceğine değer katıyoruz"

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, dönüşümün şehir merkezi açısından önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "İnegöl'ümüzün geleceğini düşünerek, şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verecek ve yaşam kalitesini artıracak projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Ek Hizmet Binamızda başlattığımız kentsel dönüşüm de bu anlayışımızın önemli bir parçası. Şehrin kalbi diyebileceğimiz bir lokasyonda dönüşüm sürecini başlattık. Bugün yıkım çalışmalarına geçerek projemizde yeni bir aşamaya ulaşmış bulunuyoruz. Bu alanda modern ofislerin, sosyal yaşam alanlarının, kapalı otoparkın ve güzel bir meydanın yer aldığı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Amacımız sadece mevcut bir yapıyı yenilemek değil, şehir merkezimize yeni bir değer kazandırmak. Hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği, ticari hayatımıza katkı sunacak, daha modern ve işlevsel bir alanı İnegöl'ümüze kazandırmak istiyoruz. İnegöl'ümüze hayırlı olsun."