Bursa Teknik Üniversitesinde (BTÜ), 20252026 yıllarında ulusal ve uluslararası destek programları kapsamında başarılı projelere imza atan 50 akademisyene plaket takdim edildi. BTÜ'nün başarılarıyla öne çıkan ve giderek daha fazla tanınan bir üniversite hâline geldiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar, hedeflerinin tüm akademisyenlerin en az bir projede aktif olarak yer almasını sağlamak olduğunu ifade etti.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Proje Destek Ofisi tarafından, 20252026 yıllarında ulusal ve uluslararası destek programları kapsamında başarılı projelere imza atan akademisyenleri onurlandırmak amacıyla "Proje Başarıları Plaket Takdim Töreni" düzenlendi. Mimar Sinan Yerleşkesi Turkuaz Salon'daki törende, projeleriyle üniversitenin araştırma ve geliştirme kapasitesine katkı sunan 50 akademisyene plaket takdim edildi. BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar'ın katılımıyla gerçekleştirilen törene; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Beyhan Bayhan, Prof. Dr. Sinan Uyanık ve Prof. Dr. Barış Tamer Tonguç ile plaket almaya hak kazanan akademisyenler katıldı. Programın açılışında konuşan BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, üniversitenin bilimsel araştırma ve proje geliştirme alanındaki başarılarının temelinde akademisyenlerin bilgi birikimi, araştırma azmi ve üretme heyecanının bulunduğunu vurguladı.

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Projelerde yükselen ivme

BTÜ'nün proje başarılarına ilişkin verileri paylaşan Rektör Çağlar, "Son beş yılda projelerimizde 6 katın üzerinde, uluslararası projelerimizde ise 9 katın üzerinde artış sağladık. Bu projelerden elde edilen yayınların Q1 ve Q2 dergilerde yayımlanma performansı bakımından araştırma üniversitelerini geride bıraktık. Bu, üniversitemiz adına son derece önemli bir başarı. Bugün artık iyi çalışmaları ve başarılarıyla konuşulan bir üniversiteyiz. Ancak mevcut kapasitemizin çok daha iyi noktaları hak ettiğine inanıyorum" dedi.

Hedef tüm akademisyenlerin proje paydaşı olması

BTÜ'de yürütülen proje çalışmalarının araştırma ekosisteminin gelişimine katkı sunduğunu belirten Rektör Çağlar, "Şu anda üniversitemizde 253 aktif proje yürütülüyor. Her iki akademisyenimizden birinin aktif bir araştırma projesinde yer aldığı güçlü bir araştırma ekosistemine sahibiz. Hedefimiz, tüm akademisyenlerimizin aktif bir proje paydaşı olması. Araştırma odaklı üniversite vizyonumuz doğrultusunda mühendislik ve teknoloji alanlarındaki birikimimizi nitelikli bilimsel çıktılara ve uluslararası iş birliklerine dönüştürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. BTÜ'nün uluslararası alandaki görünürlüğüne de değinen Rektör Çağlar, EngiRank 2026 Avrupa Mühendislik Üniversiteleri Sıralaması'nda Türkiye'den listeye giren 19 üniversite arasında yer almalarının ortak emeğin ve kararlı gelişimin bir göstergesi olduğunu kaydetti

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Proje destekleri bilgisi verildi

Proje Destek Ofisi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Oya Güler, ofisin kuruluşundan bu yana akademisyenlere yönelik yürütülen bilgilendirme, rehberlik ve proje geliştirme destekleri hakkında bilgi verdi. Bu çalışmaların üniversitede proje kültürünün gelişmesine önemli katkılar sunduğunu belirten Dr. Güler, son yıllarda ulusal ve uluslararası destek programlarına yapılan başvurularda ve destek almaya hak kazanan proje sayılarında önemli artış yaşandığını ifade etti.

50 akademisyene plaket takdim edildi

Konuşmaların ardından 20252026 yıllarında yürüttükleri projelerle başarı gösteren 19 profesör, 14 doçent, 15 doktor öğretim üyesi ve 2 öğretim görevlisi olmak üzere toplam 50 akademisyene plaketleri, Rektör Prof. Dr. Naci Çağlar tarafından takdim edildi. Plaket takdiminin ardından program, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.