Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren 6 katlı mobilya imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Osmanbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren 6 katlı mobilya imalathanesinin 1'inci katında meydana geldi.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek katı sardı. Alevleri ve dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangının diğer katlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saat süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Yangın nedeniyle imalathanenin 1'inci katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.