Bursa Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 550 öğretmeni aynı sofrada buluşturdu. Başkan Vekili Şahin Biba, "Öğretmenlik, bir cana dokunma, bir şahsiyeti kuyumcu titizliğiyle işleme ve bir aşk meselesidir" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Merinos AKKM Yıldırım Bayezid Salonu'nda düzenlenen programa; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Keles Belediye Başkanı Ali Doğru, İl Milli Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer ve Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast katıldı.

REKLAM

"Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da"

Programda konuşan Başkan Vekili Biba, yaradılış gayemizin pusulası, asırları aşan medeniyet tasavvurumuzun ilk mesajının ‘Oku' emrinde gizli olduğunu hatırlattı. Hacı Bektaşi Veli'nin ‘Madde karanlığı akıl nuruyla, cehalet karanlığı ilim nuruyla, nefis karanlığı marifet nuruyla, gönül karanlığı da aşk nuru ile aydınlanır' sözünü vurgulayan Başkan Vekili Biba, "Bizim nazarımızda öğretmenlerimiz, ilk emrin asırlardır süregelen temsilcileri olarak; aklı ilimle, kalbi irfanla aydınlatan gönül işçileridir. Kültürümüzde ve geleneğimizde eğitim ile öğretim; talim ile terbiye, madalyonun iki yüzü gibi ayrılmaz bir bütündür. Cemil Meriç'in ‘Ağaç kökleriyle yaşar, insanlar da' sözüyle işaret ettiği gibi; bir toplumu köklerine bağlayan ana damar eğitimdir" ifadelerini kullandı.

REKLAM

‘Oku, düşün, uygula, neticelendir'

Öğretmenlerin, geçmişin süzülmüş irfanını çağın bilimi ve dijital dünyanın ufkuyla harmanlayarak zamanlar arası en sağlam köprüyü kurduğunu söyleyen Başkan Vekili Biba, "'Oku, düşün, uygula, neticelendir' düsturuyla evlatlarımıza hem köklerine sımsıkı sarılmayı hem de geleceği cesaretle kucaklamayı öğretiyorsunuz. Şehrin gerçek ufuk çizgisi; sınıflarda filizlenen merakla, sorgulayan akıllarla ve incelmiş ruhlarla çizilir. Bu nedenle yerel yönetim olarak İl Milli Eğitim müdürlüğümüzle kurduğumuz bu güçlü iş birliğini ve eğitime sunduğumuz her katkıyı bir sorumluluk olarak görüyoruz" diye konuştu.

REKLAM

"İyi ki varsınız, iyi ki bu şehrin aklı ve ışığısınız"

Öğretmenliğin bir cana dokunma, bir şahsiyeti kuyumcu titizliğiyle işleme ve bir aşk meselesi olduğunu dile getiren Başkan Vekili Biba, "Evlatlarımızı tarihiyle, kültürüyle ve değerleriyle barışık bir şekilde geleceğe hazırladığınız için tüm eğitmenlerimize ayrı ayrı minnettarız. Başta Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, görevi başında şehit düşen ve ebediyete irtihal eden tüm eğitimcilerimizi rahmetle yâd ediyorum. Ömrünü bu yola adamış emekli öğretmenlerimize sağlık ve huzur diliyorum. İnsanı ve kenti ilmek ilmek işleyen öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İyi ki varsınız, iyi ki bu şehrin aklı ve ışığısınız" dedi. Program sonunda masaları tek tek ziyaret eden Başkan Vekili Biba, öğretmenlerle sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.