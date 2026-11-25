Gemlik ilçesinde Şahinyurdu Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde, saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, incelemede evde yalnız yaşayan Halil Çiçek’in cansız bedenine ulaşıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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