Bu yıl 3'üncüsü düzenlenecek Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, "Paylaşmak: Hikayenin Birleştirici Gücü" temasıyla 26-29 Kasım'da 10 ülkeden 22 yazarın katılımıyla düzenlenecek.

Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Norveç’ten gelen yazarlar ağırlanacak.

Festival kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde 26-29 Kasım'da 14 söyleşi oturumu düzenlenecek, Vigdis Hjorth, Bora Chung, Lucy Caldwell, Rene Karabash, Sema Kaygusuz ve Ahmet Ümit'in de aralarında bulunduğu çok sayıda yazar okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak.

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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kütüphaneler, festivaller ve çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yaparak, kültürün, sanatın, edebiyatın yaygınlaşması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Özdemir, bu sene üçüncüsü düzenlenen festivale Nilüfer Belediyesi olarak ilk kez ev sahipliği yapacaklarını vurgulayarak, "10 ülkeden gelen yazarlarla bir araya gelerek kültürlerimizin, duygularımızın paylaşılması, barış ve kardeşliği güçlendirmesi amacıyla temayı da 'paylaşmak' yaptık. Bu günlerde en çok ihtiyacımız bir arada olmak, birbirimizi anlamak, birbirimizle duygularımızı paylaşabilecek hale gelmek diye düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

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Nilüfer Belediyesi Proje Geliştirme ve Yürütme Büro Sorumlusu Fatma Tekin de ulaşım kolaylığı ve geniş kapasitesi dolayısıyla festivaldeki söyleşilerin 3 gün boyunca Nazım Hikmet Kültürevi'nde gerçekleştirileceğini anlattı.

Her söyleşinin bitiminde yazarların kitaplarını imzalayacağını dile getiren Tekin, okuyuculara o yazarlarla buluşma imkanı sağlayacaklarını kaydetti.

Tekin, festival boyunca yaklaşık 6 bin kişiyi ağırlamayı ümit ettiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene seçtiğimiz yazarlar genelde aile, aşk, yalnızlık, ölüm gibi duyguları ve temaları kitaplarında işlemiş olan yazarlar. Bizler de bu duyguların çevresinde toplanmaya çalışacağız. Söyleşilerin tümü ücretsiz ve herkese açık. Ahmet Ümit, Ayşegül Savaş, Defne Suman, Rene Karabash gibi değerli isimler bizlerle olacak. Onlarla güzel bir 3 gün geçireceğimizi, edebiyata doyacağımızı düşünüyorum."

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- Festival programı

Açılışı yarın gerçekleştirilecek festivalde saat 11.00'de Hira Ayşe Özsoy'un katılımıyla "Bir Fikirden Kitaba Uzanan Yolculuk" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek.

Eylül Görmüş moderatörlüğünde Peter Stamm saat 18.00'de "Hayatın Çatlakları", Alican Saygı Ortanca moderatörlüğünde Bora Chung saat 19.00'da "Karanlık Masallar, Kırılgan Ütopyalar", Banu Uçak moderatörlüğünde Vigdis Hjorth ise saat 20.00'de "Ailenin Hafızası, Bireyin Hakikati" başlıklı söyleşilerde okurlarla buluşacak.

Festivalin ikinci günü saat 14.00'te Eylül Görmüş moderatörlüğünde Gwendoline Riley "Yakınlığın Tehlikeleri", saat 15.00'te Mehmet Cemil moderatörlüğünde Sander Kollaard "Sıradan Bir Günün İçindeki Hayat", saat 16.00'da Ayça Çakmak moderatörlüğünde Ayşegül Savaş "Yakınlığın ve Yabancılığın Dili", saat 17.00'de Merve Diler moderatörlüğünde Lucy Caldwell "Gündelik Hayatın İçindeki Büyük Sorunlar", saat 18.00'de ise Ferdi Çetin moderatörlüğünde Rene Karabash "Kimlik, Beden, Özgürlük" başlıklı söyleşilerde yer alacak.

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Festivalin son günü saat 14.00'te Melike İlgün "Geçmişin İzinde, Hikayelerin Peşinde", saat 15.00'te Sema Kaygusuz "Hafızanın, Mitlerin ve Sessizliğin İzinde", saat 16.00'da Defne Suman "Hafıza, Kayıp ve Şehrin Hikayeleri", saat 17.00'de Hakan Akdoğan "İnsan Olmanın Çıkmazları", saat 18.00'de ise Ahmet Ümit "Tarihin Gölgesinde Suç ve Adalet" başlıklı söyleşilerle okurlarla bir araya gelecek.