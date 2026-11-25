Bursa'da uyuşturucu ticaretine yönelik 3 ilçede düzenlenen dev operasyonda 122 şüpheli yakalandı. Şafak vakti harekete geçen polis ekipleri, dronlarla havadan desteklenen operasyonda özel harekât polisleri eşliğinde koçbaşlarıyla kapıları kırarak adreslere girdi. 95 adrese 150 ekip ve 850 personelin katıldığı baskınlarda kilolarca uyuşturucu, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, Bursa, Orhaneli ve Karacabey Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Bursa merkez, Karacabey ve Orhaneli ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

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Şafak vakti düğmeye basan polis ekipleri, dronlarla havadan desteklenen operasyonda önceden belirlenen 95 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyona özel harekat polisleri de katılırken, bazı adreslerin kapıları koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. 150 ekip ve 850 personelin katıldığı baskınlarda şüphelilerin yakalanması için geniş güvenlik önlemleri alındı.

Kilolarca uyuşturucu ve çok sayıda silah ele geçirildi

Adreslerde yapılan detaylı aramalarda 5 kilo 700 gram metamfetamin, 4 kilo 140 gram esrar, 4 kilo 300 gram sentetik kannabinoid, 43 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet ecstasy hap ve uyuşturucu ile uyarıcı madde içerdiği değerlendirilen 23 adet sentetik hap ele geçirildi.

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Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 4 tabanca, 4 tüfek, 21 tüfek kartuşu ve 229 fişek de ele geçirildi.

126 şüpheliden 122'si yakalandı

Soruşturma kapsamında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçuna karıştığı belirlenen toplam 126 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Şüphelilerin 28'inin Bursa merkezde, 81'inin Karacabey'de, 17'sinin ise Orhaneli ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 122 şüpheli yakalanırken, firari durumda bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, toplum sağlığının ve kamu düzeninin korunması amacıyla uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.