Bursa'da evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa'nın Gemlik ilçesinde müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.
Şahinyurdu Mahallesi'ndeki müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının ardından evde yapılan incelemelerde Halil Çiçek'in (90) cansız bedeni bulundu.
Çiçek'in cesedi, yapılan incelemelerin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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