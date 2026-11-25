Yangına müdahale eden Büyükşehir itfaiye ekipleri, evde yaptıkları incelemede 90 yaşındaki Halil Çiçek’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın, Gemlik ilçesine bağlı Şahinyurdu Mahallesi’nde meydana geldi. Müstakil evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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