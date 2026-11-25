MUSTAFA YILMAZ - Hindistan'da düzenlenen dünya şampiyonasında İsrailli rakibinin elini sıkmayan milli bilek güreşçi Beytullah Macit, kaçırdığı şampiyonluğa ulaşmak için antrenmanlarını sürdürüyor.

Bursa'da yaşayan 18 yaşındaki milli sporcu Beytullah Macit, 4,5 yıl önce başladığı spor kariyerindeki uluslararası başarılarına dünya şampiyonluğunu da eklemek için çalışıyor.

Bursa İrfan Gençlik Spor Kulübü bünyesinde yetişen Macit, bugüne kadar Türkiye şampiyonlukları ve Avrupa'da dereceler elde etti.

Genç sporcu, son olarak 27 Ekim-7 Kasım'da Hindistan'da gerçekleştirilen Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 18 yaş altı erkekler 60 kilogram sıkletinde sol kolda dünya ikincisi, sağ kolda ise dünya üçüncüsü oldu.

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Beytullah Macit'in İsrailli rakibinin elini sıkmadığı anlara ilişkin Hindistan'daki görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Gelecek yıl Kanada'da yapılacak dünya şampiyonasında birincilik hedefiyle çalışmalarını sürdüren Macit, AA muhabirine şampiyonluk istediğini söyledi.

Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğini belirten Macit, çalışmalarını haftada 3 gün ikişer saatlik periyotlar halinde masa ve ağırlık antrenmanları yaparak sürdürdüğünü​​​​​​​ anlattı.

Macit, kulüplerinde dünya şampiyonu da olan çok sayıda milli sporcuyla çalıştıklarını dile getirerek, "Bu rekabetçi ortam antrenman verimimizi çok artırıyor. Kulübümüzün en iyi yönü ve Türkiye'deki sıralamada birinci olmamızdaki etken, çok fazla sporcumuzun olması ve gerçekten hocalarımızın destek vermesi." dedi.

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- "Filistin'deki kardeşlerimize bir umut olduysa ne mutlu bana"

Dünya şampiyonasında İsrailli rakibini kısa sürede mağlup ettiği ve maç öncesinde el sıkmadığı anların sosyal medyada gündem olmasına da değinen Macit, diğer tüm rakiplerine karşı her zaman saygılı davrandığını söyledi.

Macit, bu sporcuyla şahsi bir probleminin olmadığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Orada tabelada ismimizi gördüğümüz zaman daha maça çıkmadan önce sevindim çünkü onu yenip bu zulme karşı bir şey yapacağımdan emin gibiydim. O motivasyonla oraya çıktım ve hızlı bir şekilde rakibimi yendim. Diğer rakiplerime kesinlikle selamlaşarak, ahlaki bir şekilde yaklaştım. Benim o sporcuyla da şahsi bir derdim yoktu. Benim tavrım tamamen İsrail'e karşı, o zulme karşı bir tavırdı. Bunu yaptığım için çok gururluyum. Kesinlikle pişman değilim. Yine olsa yine yaparım. Önümüzdeki senelerde tekrar İsrailli bir rakibim olmasını isterim çünkü onu yeneceğimden eminim. Çok şükür bu video çok yerde paylaşıldı, duyuldu. Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimize bir umut olduysa ne mutlu bana."

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- ⁠"Hem okulda hem sporda derece yapmak mümkün"

Mudanya İmam Hatip Lisesini geçen yıl birincilikle bitirdiğini, 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı'nda (2026-KPSS Ortaöğretim Sınavı) aldığı 87,5 puanla memuriyete atanmayı beklediğini dile getiren Macit, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben hem akademik yönden hem de sportif manada kendimi geliştirdim. Zaman doğru yönetildiğinde hem okulda zirveye oynamak hem de sporda derece yapmak mümkün. Telefonumda oyun bile bulundurmuyorum, vaktimi kitap okuyarak, faydalı bilgiler öğrenerek ve spor yaparak geçiriyorum. Tüm ailelere çocuklarını branş fark etmeksizin spora göndermelerini tavsiye ediyorum."

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- "Gönülleri fetheden bir durum elde etmiş oldu"

Milli antrenör Suat Çelik de bu sene Hindistan'da yapılan şampiyonada kulübünden 3 şampiyon, 1 dünya ikincisi ve 4 dünya üçüncüsü sporcu çıktığını söyledi.

Beytullah'ın İsrailli rakibine karşı tepkisinin ilgi gördüğünü anlatan Çelik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şampiyonada istediğimiz olmadı. Dünya ikincisi ve dünya üçüncüsü oldu ancak bu vesileyle gönülleri fetheden bir durum elde etmiş oldu. Kendisini de tebrik ediyorum. Ülkemizi, bayrağımızı en iyi şekilde temsil etmek adına gençlerimizi daha da iyi çalıştırmak için biz de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz inşallah."