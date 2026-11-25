Bursa’nın İnegöl ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Atılgan Sokak'ta meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahısla, Ömer D. (49) arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer D. (49), tabancayla sağ bacağından vurularak yaralandı. Kanlar içerisinde kalan yaralı, özel araçla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı, ilk tedavinin ardından Ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.