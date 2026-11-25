Bursa semalarını 'Kunduz Dolunayı' aydınlattı
SONBAHARIN son dolunayı Bursa'da görüntülendi. Dün başlayan 'Kunduz Dolunayı' geceyi aydınlattı.
SONBAHARIN son dolunayı Bursa'da görüntülendi. Dün başlayan 'Kunduz Dolunayı' geceyi aydınlattı.
24 Kasım gecesi Türkiye saati ile (TSİ) 17.53'te tam fazına ulaşan dolunay, bu gece de Bursa semalarını aydınlattı. Kuzey Yarımküre'de genellikle kasım ayında gerçekleşen dolunay, geleneksel adıyla 'Kunduz Dolunayı' (Beaver Moon) olarak biliniyor. Bu isim, Kuzey Amerika'da kunduzların kış öncesinde yuvalarını hazırladığı ve kışa yönelik çalışmalarını yoğunlaştırdığı dönemle ilişkilendiriliyor. Kasım ayının bu özel dolunayı, sonbaharın son gökyüzü manzaralarından biri olarak görüntülendi.
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