Bursa'da evin deposunda çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir evin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yeniköy Mahallesi'nde Kemal Şık'a ait evin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Depodan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
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