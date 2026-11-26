Depoda hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Depodan dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yeniköy Mahallesi'nde Kemal Şık'a ait evin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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