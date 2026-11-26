Antalyaspor karşılaşmasında sakatlanan Juergen Elitim'e milli arada yoğun bir tedavi programı uygulanmıştı. Sivasspor maçında riske edilmeyen futbolcunun, Vanspor karşılaşmasında oynayabilecek duruma geldiği öğrenildi. Artı Değer Vanspor FK ile Bursaspor arasındaki mücadele, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 16.00'da Manisa'daki Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacak.

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