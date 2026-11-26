Bursa'nın Kestel ilçesinde hayata geçirilen "Tomalı Traktör Arkası Söndürme Tankeri" projesi, Marmara Belediyeler Birliğince düzenlenen Altın Karınca Ödülleri'nde Afet ve Risk Yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü. İlçenin 30 kırsal mahallesinde yangınlara karşı ilk müdahale kapasitesini güçlendiren proje, Kestel Belediyesi'nin afetlere hazırlık çalışmalarını ödülle taçlandırdı.

İstanbul'daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda Marmara Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen Altın Karınca Ödül Töreni'nde, Kestel Belediyesi'nin "Tomalı Traktör Arkası Söndürme Tankeri" projesi Afet ve Risk Yönetimi B Kategorisi'nde ödülün sahibi oldu.

REKLAM

Başkan Erol: "Afetlere karşı en güçlü mücadele, afet yaşanmadan alınan tedbirdir"

Kazanılan ödüle ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, afetlere hazırlığın yerel yönetimlerin en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bizler belediyeciliği yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamak olarak görmüyoruz. Yarının muhtemel tehlikelerini bugünden öngörmenin ve gerekli tedbirleri zamanında almanın milletimize karşı taşıdığımız sorumluluğun bir gereği olduğuna inanıyoruz. Kestel'imiz, verimli toprakları, ormanlık alanları ve kırsal mahalleleriyle önemli bir coğrafyaya sahip. Bu kıymetli emaneti korumak, hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak bizim öncelikli vazifemizdir. Bu anlayışla 30 kırsal mahallemize kazandırdığımız tomalı su tankerleriyle yangınlara karşı ilk müdahale kapasitemizi güçlendirdik. Amacımız, muhtemel bir afet karşısında kayıpları en aza indirmek ve hemşehrilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmaktır. Marmara Belediyeler Birliği tarafından projemizin Altın Karınca Ödülü'ne layık görülmesini, Kestel'imiz adına kıymetli bir takdir olarak değerlendiriyoruz. Bu ödül, aynı zamanda ilçemize karşı taşıdığımız sorumluluğu daha da artırmaktadır. Kestel'imizin her mahallesinde daha güvenli bir gelecek inşa etmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."