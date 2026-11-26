Gürsu Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri kapsamında Kurumsal Gelişim ve Yönetişim Kategorisinde ‘Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi’ projemizle ödüle layık görüldü.

Yaşam kalitesi yüksek ve sürdürülebilir şehir yaşamına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerini tanıtmayı amaçlayan Altın Karınca Ödülleri için Gürsu Belediyesi Araştırma Geliştirme Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi jüriye sunuldu.

Proje, belediyenin kurumsal gelişim ve yönetişim kategorisini geliştirmesi bakımından bu kategoride yarışırken, ödüle layık görüldü.

Gürsu Belediyesi Altın Karınca’nın ödül rekortmeni

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2020 yılında Sosyal Hizmetler kategorisinde "Üreten Çocuklar Steam Yaklaşımıyla Çocuklar Okullaşıyor" projesiyle, 2022 yılında "Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sende Gönül Ver" ve "Gürsu’da Sürdürülebilir Yeşil Bir Gelecek Projesi" ile, 2023’te "Genç Dijital Girişimcilik Akademisi" projesiyle dört ödül kazanan Gürsu Belediyesi 2026 yılında da ödül sayısını beşe çıkardı.

Projede emeği geçen herkesi tebrik eden Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, " İlçemizin tarımına büyük katkı sunan Gürsu Tarımsal Araştırmalar Merkezi projemizle ödüle layık görüldüğümüz için son derece mutluyuz. Gürsu’yu geliştirecek her alanda var gücümüzle çalışıyoruz. Katkı sunan tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ederim" dedi.