Mustafakemalpaşa Ticaret ve Sanayi Odası (Mustafakemalpaşa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Özmen, yeni dönemde ilçenin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Özmen, AA muhabirine oda seçim sürecinin gayet olumlu geçtiğini söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) serüveninin 13 yıl önce Mustafakemalpaşa TSO Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı ile başladığını hatırlatan Özmen, daha sonra Bursa Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Marmara Bölgesi Genç Girişimciler Başkanı olarak Mustafakemalpaşa'yı temsil ettiğini aktardı.

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Özmen, daha sonra Mustafakemalpaşa TSO başkan yardımcılığı ve meclis başkanlığı görevlerini yürüttüğünü belirterek, "Bu dönemde üyelerimizin ve ilçemizin teveccühüyle tek liste olarak seçime girdik. Güzel ve gerçekten ilçemize hizmet edebilecek bir kadro oluşturduk. İnşallah 2026-2030 yılları arasındaki 4 yıllık görev sürecimizde ilçemiz adına güzel projeleri hayata geçirerek ilçemize katma değer sunmayı düşünüyoruz." diye konuştu.

Mustafakemalpaşa TSO'da iki dönemdir görev aldığını ve üçüncü dönemde başkan olarak çalışmalara devam edeceğini dile getiren Özmen, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla önceki projeleri biliyoruz. İlçemizin ihtiyaçlarını biliyoruz. Mevcut ticaret odamızın bünyesinde ikinci bir hizmet binası oluşturacağız. Bu hizmet binasına da üyelerimize yönelik toplantı ve konferans salonları olacak. Vize merkezi yapacağız, proje merkezlerimiz olacak. Bir de kadın girişimcilerimize kadın girişimci atölyesi yapmayı düşünüyoruz. Bununla alakalı projelerimiz var. Yine bunun haricinde üyelerimiz ve ilçe halkımız için sosyal dinlenme alanı, donatı alanları oluşturacağız. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile yapmayı planladığımız okul projemiz var. Bununla alakalı yer tahsisi yapıldı. İnşallah 4 yıllık süremiz boyunca bu okulumuzu tamamlayacağız."

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Özmen, ilçede Mermer OSB ve Karma OSB olarak iki sanayi bölgesinin faaliyet gösterdiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgelerimizle birlikte çalışmayı ve projeler geliştirmeyi hem takip edeceğiz hem de bunun devamlılığını sağlayacağız. İlçemizin ekonomisi tarıma dayalı, tarımsal döngü halinde olan bir ilçedeyiz. Bununla alakalı tarım, sera ve hayvancılık gibi yeni organize sanayi bölgesi projelerimiz var. İnşallah bu projeleri de bu 4 yıllık süremiz içinde hayata geçirmeyi planlıyoruz."