Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Özel Tan Okulları’nda düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi. Kulüp yöneticileri, teknik heyet ve oyuncular, profesyonel spor yaşamına dair merak edilenleri yanıtlayıp gençleri spora davet etti.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı oyuncuları ve teknik ekibi, Özel Tan Okulları’nın konuğu oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin katıldığı buluşmada Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or ile Özel Tan Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu da yer aldı.

Söyleşide öğrenciler, sporculara antrenman süreçleri, maç temposu ve profesyonel spor hayatının zorlukları hakkında sorular yöneltti. Soruları kendi kariyerlerinden örneklerle yanıtlayan hentbolcular, gençlere disiplinli çalışma, zamanı doğru planlama ve sporu günlük yaşamın parçası haline getirme konularında tavsiyeler verdi.

REKLAM

"Özgüven kazanmanın yolu spordan geçiyor"

Kendi sporculuk ve antrenörlük geçmişinden örnekler paylaşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Muharrem Or, sporun insana dünyayı tanıma ve kalıcı dostluklar kurma olanağı sunduğunu söyledi. Or, "Sporun kazandırdığı en önemli değer özgüvendir. Sağlığınızı korurken özgüven kazanmak için hareketi hayatınızdan çıkarmayın ve sporu her yaşta sürdürün" dedi.

Özel Tan Okulları Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Akyollu da okul olarak spora büyük önem verdiklerini ve sporun öğrencilere disiplin kazandırdığını belirterek, Nilüfer Belediyespor’u ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

REKLAM

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Aydemir Aslankaya ise gençlere profesyonel sporun zorluklarını gözlerinde büyütmemeleri tavsiyesinde bulundu. Sağlıklı ve mutlu bireyler olmak için her gencin spor yapması gerektiğini vurgulayan Aslankaya, "Hentbol oynamak isteyen gençlerimize kulüp olarak her türlü desteği vermeye hazırız" diyerek öğrencileri takımın maçlarına davet etti.

Buluşma, konuşmaların ardından yapılan karşılıklı hediye takdimiyle sona erdi.