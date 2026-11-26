U dönüşü yaparken, kamyonetle çarpıştı
İznik'te U dönüşü yapmak isterken, karşıdan gelen kamyonetle çarpışan araç sürücüsü yaralandı.
Giriş: 26.11.2026 - 15:06 Güncelleme:
İznik'te U dönüşü yapmak isterken, karşıdan gelen kamyonetle çarpışan araç sürücüsü yaralandı.
Olay, İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, zeytin tarlasına U dönüşü yapmak isteyen kamyonet sürücüsü, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı. G.S. yaralı olarak sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay ilgili tahkikat sürüyor.
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