BURSA'nın Gürsu ilçesinde çocuğunu okuldan almaya gelen boşanma aşamasındaki eşi Filiz Yeşilyurt'u (34) tabancayla vurarak öldüren Taksim Yeşilyurt (40), aynı silahla intihar etti.

Olay, saat 12.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Fatih Caddesi Atatürk İlkokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre; çocuğunu okuldan almak için gelen Filiz Yeşilyurt ile boşanma aşamasındaki eşi Taksim Yeşilyurt arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Taksim Yeşilyurt, yanında bulunan tabancayla eşine ateş etti. Kulak ve omzuna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılan kadın, ağır yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli, birkaç sokak ileride aynı silah ile göğsüne ateş etti. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Filiz Yeşilyurt, ambulansla kaldırıldığı Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi'nde; Taksim Yeşilyurt da kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.