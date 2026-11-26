Millî Eğitim Bakanlığı himayelerinde ve Turkcell iş birliğiyle yürütülen "Zekâ Gücü Projesi"nin 10. yılında Türkiye genelindeki 100. teknoloji sınıfı ile yeni tamamlanan 13 atölyenin toplu açılış töreni, 5G canlı bağlantıları eşliğinde Bursa Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Millî Eğitim Bakanlığı ile Turkcell iş birliğinde özel yetenekli öğrencilerin bilim ve teknoloji alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla yürütülen Zekâ Gücü Projesi çerçevesinde 100. sınıf, projenin 10. yılında düzenlenen törenle hizmete açıldı. 25 Kasım'da Osmangazi Bilim ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen törene Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Törende yeni tamamlanan 13 okul, Turkcell 5G altyapısıyla canlı bağlantı kurularak aynı anda açıldı.

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Programda söz alan Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Otrar, özel yetenekli öğrencilerin erken yaşta teknoloji üretimiyle tanışmasının ülkenin dijital geleceği açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Bugün 349 BİLSEM'de 100 binin üzerinde öğrenciye eğitim verildiğini dile getiren Otrar, bilginin değerle birlikte verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Gördüğüm en tehlikeli silah, yanına bir değer yüklemeden verdiğimiz bilgidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde teknolojiyi üreten ve geliştiren nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Otrar, önümüzdeki 10 yılda da 100 yeni sınıf açmayı hedeflediklerini söyledi.

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Törende konuşan Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç ise, proje öğrencilerinin ulusal ve uluslararası alanda binden fazla ödül kazandığını ifade etti. Koç, projenin ikinci 10 yılında yapay zekânın eğitimlerin merkezine alınacağını vurgulayarak, "Bir ülkenin teknoloji gücünü yalnızca altyapısı değil, yetiştirdiği insanlar belirler" diye konuştu.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Gürhan Çokgezer, bir ülkenin en büyük zenginliğinin yetiştirdiği nitelikli insan gücü olduğunu belirtti. Çokgezer, çocukların yeteneklerinin erken yaşta keşfedilmesinin önemine dikkat çekerek, "Bizler teknolojiyi yalnızca kullanan değil, geliştiren, tasarlayan ve üreten bir nesil yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

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Projenin 100. atölyesine Bursa'nın ev sahipliği yapmasının gurur verici olduğunu söyleyen Çokgezer, öğrencilere merak etmekten ve soru sormaktan vazgeçmemelerini öğütledi. Törende öğrenciler, teknoloji laboratuvarında geliştirdikleri robotik ve yazılım projelerini katılımcılara tanıttı. Tören, hediye takdimi, sınıfın gezilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Zekâ Gücü Projesi 10 yılda 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştı

2016 yılında başlatılan proje, bugüne kadar 64 ilde 1 milyondan fazla öğrenciye ulaştı. Projenin 100. halkası olan yeni teknoloji sınıfı, 3B yazıcılar, yapay zekâ ve sensör kitleri, robotik kodlama setleri ve modern bilgisayar donanımlarıyla öğrencilerin kullanımına sunuldu. Proje kapsamında Zekâ Gücü Online Eğitim Portalı üzerinden uzaktan eğitimler, okullarda da yüz yüze atölye çalışmaları yapılıyor.