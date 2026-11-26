İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında "Kadın Sığınağı" adlı oyununu sahneledi. Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde sahnelenen oyun, İnegöllü vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İnegöl Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun "Kadın Sığınağı" adlı oyunu, kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla Beşinci Mevsim Kültür Sanat Merkezi’nde izleyiciyle buluştu. Oyunu, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, AK Parti yöneticileri ve meclis üyeleri vatandaşlarla birlikte izledi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösteriye vatandaşların ilgisi de yoğun oldu.

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8 kadının hikâyesi sahneye taşındı

Tuncer Cücenoğlu’nun yazdığı ve Volkan Derman’ın yönettiği "Kadın Sığınağı", İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun 22’nci oyunu olarak geçtiğimiz yıl repertuvara dahil edilmişti. 2 perdeden oluşan dram türündeki eser, 11 kişilik oyuncu kadrosuyla sahneye taşınıyor. Kadına yönelik şiddet, istismar, toplumsal baskı ve kadınların yaşadığı çaresizliği konu alan oyun, farklı hayat hikâyeleriyle bir sığınma evinde bir araya gelen 8 kadının öyküsünü anlatıyor. Kadınların yaşadığı zorlukları, yalnızlıklarını ve umutlarını sahneye taşıyan eser, izleyicileri kadına yönelik şiddet üzerine düşünmeye davet ediyor.

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Sanatla farkındalık mesajı

25 Kasım kapsamında sahnelenen "Kadın Sığınağı", yalnızca bir tiyatro gösterisi olmanın ötesinde, kadına yönelik şiddetin toplumsal bir sorun olduğuna dikkat çeken güçlü bir farkındalık mesajı verdi.