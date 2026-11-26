Huzur Mahallesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan altyapı çalışmaları tamamlandı, bölgede üstyapı uygulamalarına da başlandı. Bir yandan yeşil alanlar bir yandan yol kaplama çalışmaları ve Karadere üzerinde Kanal İnegöl benzeri bir uygulama için ıslah çalışmaları sürerken, mahalleyi ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban 23 sokakta da kaldırım çalışmasının başlatılacağını açıkladı.

İnegöl'ün batı girişinde yer alan Huzur Mahallesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan içme suyu ve yağmur suyu altyapı uygulamaları tamamlandı. Bölgede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmalarının startını da verdi. Bir yandan yol kaplama ve asfalt çalışmaları sürerken bir yandan da yeşil alanlar ve sosyal yaşam alanları noktasında çalışmalar devam ediyor. Öte yandan, İnegöl Belediyesi'nin girişimleriyle Huzur Mahallesi içerisinden geçen Karadere üzerinde Mesudiye Mahallesinde yer alan Kanal İnegöl projesi benzeri bir uygulama yapılması adına da dere ıslah çalışmaları DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülüyor. Islah çalışmaları sonrası İnegöl Belediyesi burada kanal çevresindeki sosyal donatı alanı uygulamalarını başlatacak.

REKLAM

Başkan Taban'dan 23 sokakta kaldırım uygulaması müjdesi

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki heyetle birlikte Huzur Mahallesinde devam eden çalışmaları yerinde inceledi. İncelemeler sonrası çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Taban, "Burada uzun zamandır devam eden başta altyapı çalışmaları, sonrasında asfalt ve yol kaplama çalışmaları var. Bu çalışmaları biz de sahada görmüş olduk. Altyapı ve asfalt kaplama çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Şahin Biba'ya çok teşekkür ediyoruz. Bölgede altyapı ve devamında üstyapı uygulamalarının da tamamlanmasıyla daha estetik bir görünüm kazanmaya başladı mahallemiz. İnegöl Belediyesi olarak biz de 23 sokakta kaldırım ve tretuvar çalışmalarını başlatacağız. Bu alanları da öncesinde sahada görmüş olduk" dedi.

REKLAM

Karadere ıslahı ve yeni sosyal alanlar için çalışmalar sürüyor

Bölgede devam eden önemli çalışmalardan birinin de Karadere ıslah çalışması olduğunu hatırlatan Başkan Taban, "Burada mahallemizin içerisinden geçen bir dere var. Daha önce Mesudiye Mahallesinde uyguladığımız Kanal İnegöl projemiz vardı. Benzer bir uygulamayı burada da yapacağız. Yüklenici firma şuan kanal duvarlarının yapımını sürdürüyor. Duvar çalışmaları devam ederken biz de kanalın yan bantlarında yapacağımız alanları çalışarak adım adım devam ettireceğiz. Bu çalışmaların her biri bölgemize, şehrimize değer katacak çalışmalar. Yine bölgede Büyükşehir Belediyemizin yaptığı güzel bir çalışma var. Yeşil alan, ağaçlandırılmış alan, yürüyüş ve bisiklet alanları gibi Hayırlı olmasını diliyorum. Bunlar çok değerli çalışmalar. Büyükşehir Belediyemize, DSİ Bölge Müdürümüze ve ekibine, çalışma arkadaşlarıma, meclis üyelerimize, muhtarımıza, AK Partimizin yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Tüm mahallelerimizin eksiklerini bu şekilde bir bir gidererek güzel ve konforlu bir hale dönüştüreceğiz" diye konuştu.

REKLAM

Huzur Mahallesi Muhtarı Veysi Sabrioğlu da yaptığı açıklamada bölgenin adeta çehresinin değiştiğini ifade ederek; "Mahallemizde devam eden bir çalışma var. Altyapıdan başladı, şuan üst yapı uygulamaları devam ediyor. Bu noktada bize gerekli desteği sağlayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza, İnegöl Belediye Başkanımız Alper Taban'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizde altyapı bitti, üstyapıda da birkaç sokağımız kaldı. Tamamlandığında mahallemiz güzel bir altyapıya ve kaliteli yollara kavuşmuş olacak" dedi.