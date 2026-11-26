Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik desteklerini sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan üniversite adayları için ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı düzenleyecek. Yıldırım Belediyesi’nin hayata geçirdiği YKS Deneme Kulübü programı kapsamında gerçekleştirilecek ilk deneme sınavı, 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 10.00’da başlayacak. TYT deneme sınavı; Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Yıldırım Gençlik Merkezi Kütüphanesi’nde eş zamanlı yapılacak. YKS’ye en yakın atmosferde gerçekleştirilecek sınava girecek adaylar, bilgi seviyelerini test etme ve eksiklerini görme fırsatı bulacak. Tamamen ücretsiz gerçekleştirilecek TYT deneme sınavı için başvurular 27 Kasım 2026 Cuma günü sona erecek.

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Gençlerin başarısını önemsiyoruz

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, gençlerin akademik başarılarını önemsediklerini söyledi. Başkan Yılmaz, "Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için eğitim hayatlarının her aşamasında yanlarında oluyoruz. Sunduğumuz desteklerle öğrencilerimizin akademik başarılarını artırmayı amaçlıyoruz. YKS öncesinde düzenleyeceğimiz deneme sınavlarının gençlerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Yıldırım Belediyesi olarak öğrenci dostu projelerimizi ve gençlerimize yönelik desteklerimizi sürdüreceğiz" dedi.