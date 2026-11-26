Osmangazi Belediyesi, kent estetiğine değer katan ve kamusal alanlara yenilikçi bir kimlik kazandıran projesiyle önemli bir başarıya imza attı. Bu yıl 11’incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri’nde, Osmangazi Belediyesi’nin "Basketbol Sahaları Zemin Tasarım Projesi", Kentsel Tasarım ve Mimari kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yerel yönetimlerin nitelikli uygulamalarını teşvik etmek, örnek projelerin yaygınlaşmasını sağlamak ve sürdürülebilir kent yaşamını desteklemek amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri, İstanbul’daki Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Marmara Bölgesi’nden 50 belediyenin 66 projesinin 10 farklı kategoride ödüllendirildiği törende, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, belediye adına Altın Karınca Ödülü’nü aldı.

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Belediyecilik ve şehircilik alanlarında uzman isimlerden oluşan jüri, başvuruları özgünlük, yenilikçilik, sürdürülebilirlik, kapsayıcılık, kaynakların verimli kullanılması ve kent yaşamına sunulan katkılar doğrultusunda değerlendirdi.

Gençler tasarladı, halk seçti, Osmangazi hayata geçirdi

Osmangazi Belediyesi’nin spor alanlarına farklı bir bakış açısı kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Basketbol Sahaları Zemin Tasarım Projesi, estetik ve işlevselliği bütünleştiren yaklaşımıyla öne çıktı. Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Bursaspor Basketbol iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Kükürtlü, Soğukkuyu ve Demirtaş mahallelerindeki basketbol sahaları, liseli gençlerin özgün tasarımlarıyla yeniden şekillendirildi. Toplam 5 bin vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen halk oylamasında belirlenen tasarımlar, üç boyutlu sanal gerçeklik (VR) teknolojisi kullanılarak saha zeminlerine aktarıldı. Gençleri kentsel tasarımın doğrudan üreticisi haline getiren proje; katılımcı belediyecilik, kent aidiyeti, kurumlar arası iş birliği, teknolojik yenilikçilik ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından örnek bir uygulama oluşturdu.