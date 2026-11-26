Vücuttaki hücresel süreçleri iyileştirerek pek çok kronik ve akut rahatsızlıkla mücadelede önemli rol oynayan, günümüz modern tıp uygulamalarında destekleyici ve tamamlayıcı bir yöntem olarak öne çıkan ozon tedavisi giderek yaygınlaşıyor.

Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selçuk Coşkun, oksijen seviyesini artırarak hücre yenilenmesini sağlayan ve bağışıklığı güçlendiren ozon tedavisinin etki mekanizması, sağlığa sağladığı katkılar ve dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında görüşlerini açıkladı.

Ozon tedavisinin en temel faydasının vücuttaki oksijen miktarını artırması olduğunu belirten Uzm. Dr. Selçuk Coşkun, "Ozon tedavisinin; hücre yenilenmesini sağlayarak hasarlı hücreleri onarma, oksijen seviyesini iyileştirme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi faydaları söz konusudur" dedi.

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Uzm. Dr. Selçuk Coşkun, bu tedavinin vücutta sağlık profilini olumlu yönde etkileyeceği durumları şöyle sıraladı: "Alerji ve Otoimmün Hastalıklar : Kronik inflamasyona bağlı alerjiler ya da otoimmün hastalıklarının semptomlarının azaltılmasında yardımcıdır. Metabolizma ve Kilo Kontrolü : Metabolizmanın hızlanmasına destek olmasıyla yağ yakımını hızlandırmasına ve böylece kilo kontrolüne destek olur. Depresyon ile Mücadele : Vücutta serotonin olarak bilinen mutluluk hormonu salgısının artmasında destekleyicidir ve bu sayede depresyon ile mücadelede yardımcı rol üstlenir. Bağışıklık ve Kanserleşmeyle Mücadele : Bağışıklık sisteminde kırmızı ve beyaz kan hücrelerin üretimi destekler ve bunun yanında kontrolsüz hücre çoğalması olarak bilinen kanserleşmeye karşı etkin rol oynayabilir. Diyabetik Ayak ve Yara İyileşmesi : Şeker hastalarında dolaşım problemlerinden dolayı damar sistemlerinin hasar alma ihtimali yüksektir. Bu nedenle yara iyileştirme mekanizmaları sağlıklı bireylere göre daha yavaş çalışır. Bu nedenle, ayak gibi bölümlerde bir yara oluşursa iyileşme tam sağlanamadığı için kangren gibi durumlar yaşanabilir. Bölgeye oksijenin taşınması için bu terapi yardımcı rol oynayabilir ve kişinin yaraları kapanarak diyabetik ayak gibi çeşitli komplikasyonların önüne geçilebilir. AntiAging Etki : Serbest radikallerin ciltte yaptığı hasara bağlı yaşlanma hızlanabilir. Bu terapi toksinlerin ve serbest radikallerin ciltten uzaklaşmasını sağlayarak antiaging bir özellik gösterebilir. Viral Enfeksiyonlar : Bağışıklık sisteminin çalışmadığı ya da immün yetmezliğine neden olan viral enfeksiyonların yaşandığı durumlarda vücudun mücadelesini arttırabilir. Mikroorganizmalara Karşı Savunma: Mantar, bakteri, parazit ya da virüs gibi tüm mikroorganizma formları ile savunma kapasitesi terapi sayesinde yükselebilir. Solunum Yolu Rahatsızlıkları ve KOAH: Solunum yolu problemleri çeken kişilerde semptomların yatıştırılmasında öne çıkabilir. Bu kapsamda KOAH hastaları ve sigara bağımlıları üzerine yapılan çalışmalarda hareket kapasitelerinin arttığına dair olumlu sonuçlar yer almaktadır. Kas, Eklem ve Fıtık Ağrıları: Bazı eklem ve iskelet problemleri arasında bulunan eklem iltihaplanması, fibromiyalji, kas ağrısı, bel ve boyun fıtığı gibi durumlarda da destekleyici rol üstlenebilir." Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selçuk Coşkun, bu terapi üzerine çalışmalar arttıkça vücut homeostasisini sağlamak adına uygulamaların da çeşitlenebileceğini belirtti.

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"Doz aşımına dikkat edilmeli"

Ozon tedavisinin uygulama şekli ve muhtemel risklerine dair uyarılarda bulunan Uzm. Dr. Selçuk Coşkun, uygulamanın uzman kontrolünde ve özel hasta gruplarında yapılması gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi : "Ozon tedavisi vücuda dışarıdan plazmaya verilen bir gaz sentezini ifade eder. Bu nedenle sağlıklı bireylerin ciddi bir problemi yoksa uygulanması tavsiye edilmez. Her ne kadar güvenilir bir protokole sahip olsa da doz aşımında yan etki gelişebilir. Bu terapinin riskleri arasında ise göz tahrişi, akciğer hasarı, cilt problemleri, böbrek sorunları, solunum güçlüğü, kanın yoğunlaşması gibi etkenler bulunabilir. Bu nedenle bu terapiye girecek kişiler daha çok özel hastalık grubundan seçilir."