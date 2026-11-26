Bursa'da eski sevgilisini çalıştığı güzellik merkezinde tabancayla başından vurarak öldüren, ardından intihara kalkışan tutuklu sanık Halit Dertli, 4'üncü duruşmada ilk kez savunma yaptı. Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşı tarafından tehdit edildiğini öne süren sanık, olay sırasında ne yaptığını hatırlamadığını iddia ederek, "Her yerde kan görünce intihar etmek istedim" dedi.

Olay, mart ayında Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi Lefkoşa Caddesi'ndeki 7 katlı iş merkezinin 4'üncü katında bulunan güzellik merkezinde meydana geldi. Eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in çalıştığı iş yerine gelen Halit Dertli, içeride bulunan müşteri ve çalışanları dışarı çıkardıktan sonra kapıyı kilitledi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından silah sesleri duyuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Nagihan Karadeniz ile Halit Dertli'yi kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 1 çocuk annesi Karadeniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Dertli ise tedavisinin ardından tutuklandı.

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4'üncü duruşmada ilk kez konuştu

Bursa 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasına tutuklu sanık Halit Dertli, hayatını kaybeden Nagihan Karadeniz'in oğlu ve taraf avukatları katıldı. Daha önce sağlık sorunları ve avukatının duruşmaya katılmaması nedeniyle savunma yapamayan Dertli, bu kez hakim karşısına çıkarak olay gününü anlattı. Nagihan Karadeniz ile Ağustos 2023'te tanıştıklarını ve bir süre sevgili olduklarını belirten sanık, ilişkilerinin Haziran 2025'te sona erdiğini söyledi. Karadeniz'in borçlarını kapattığını ve güzellik merkezinde erkek müşterilerin bulunmasından rahatsızlık duyduğunu ifade eden Dertli, ayrılığın ardından arkadaş gibi görüşmeye devam ettiklerini öne sürdü.

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"Çocuklarımla tehdit edilince çok kötü oldum"

Olaydan yaklaşık bir ay önce eski sevgilisinin yaşadığı yeni evi tesadüfen bulduğunu iddia eden Dertli, kapısına yiyecek ve meyve bıraktığını, bu nedenle tehdit edildiğini savundu. Eski sevgilisinin yeni erkek arkadaşının kendisini telefonla arayan kişiler aracılığıyla tehdit ettiğini ileri süren sanık, "Çocuklarımın, eşimin ve benim adresimi söylediler. Çocuklarımla tehdit edilince gerçekten çok kötü oldum. Bunun üzerine ruhsatsız tabanca aldım" ifadelerini kullandı.

Olay günü güzellik merkezine konuşmak için gittiğini iddia eden Dertli, içerideki müşteri ve çalışanları dışarı çıkardığını, eski sevgilisiyle konuşmak istediğini söyledi. Karadeniz'in kendisine gitmesini söylediğini belirten sanık, yeni erkek arkadaşının da iş yerinin kapısına geldiğini ve kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

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"Ne yaptığımı hatırlamıyorum"

Şeker ve tansiyon hastası olduğunu belirterek olay sırasında bilincini kaybettiğini iddia eden Dertli, "İnanın ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ne yaptığımı bilmiyorum ama ateş ettiğimi hatırlıyorum. Nagihan Hanım, 'En sonunda beni vurdun ya' dedi. Sonra kapıdan 'Öldüreceğiz seni' diye sesler gelince oradan çıkamayacağımı anladım. Kapıya da ateş ettim" diye konuştu.

Eski sevgilisinin kanlar içerisinde olduğunu gördükten sonra intihara kalkıştığını anlatan sanık, tabancayı önce çenesinin altına, ardından şakağına dayadığını ancak silahın tutukluk yaptığını öne sürdü. Daha sonra iş yerindeki bıçakla bileğini kestiğini söyleyen Dertli, "Oraya gitme amacım sadece çocuklarımı olaydan çıkarmaktı. Dertleri neyse benimle halletmelerini isteyecektim. Çok pişmanım" dedi.

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Telefonu incelenecek

Sanık ve taraf avukatlarının beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, Halit Dertli'nin cep telefonunun incelenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.