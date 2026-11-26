Yangın, çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatılması bekleniyor.

Yangın, GemlikYalova yolu üzerinde bulunan geri dönüşüm deposunda meydana geldi. Depodan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.

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