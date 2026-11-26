Bursa'nın Gürsu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini ilkokulun önünde göğsünden tabancayla vuran şahıs, daha sonra eve giderek aynı silahla kendisini vurdu. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kocanın ise tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay, Gürsu ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Taksim Yeşilyurt boşanma aşamasında olduğu eşi Filiz Yeşilyurt'un bulunduğu ilkokulun önüne geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle eşiyle karşı karşıya gelen Taksim, yanında bulunan tabancayı belinden çıkarıp Filiz'i göğsünden vurdu. Olayın ardından bölgeden ayrılan Taksim, evine giderek aynı silahla kendisini vurdu.

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Silah sesleri üzerine yapılan ihbarlar sonrası olay yerlerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Göğsünden vurulan Taksim ile Filiz'e ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Karıkoca, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Filiz, tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, adamın tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.