Bursa Büyükşehir Belediyesi, ücretsiz YKS hazırlık eğitimleri ve deneme sınavları ile gençlerin üniversite hedeflerine giden yolda yanlarında olmaya devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren BUSMEK, Bursa Üniversite Tanıtım Günleri’ndeki yerini aldı. Nilüfer Podyum Davet ev sahipliğinde üniversite adaylarını yükseköğretim kurumlarıyla buluşturan etkinlikte, BUSMEK bünyesindeki ücretsiz YKS hazırlık eğitimleri de tanıtıldı.

Üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri ve mezunların ziyaret ettiği BUSMEK standında, sınav hazırlık sürecinde sunulan eğitim ve rehberlik hizmetleri anlatıldı. Gençlerin sınav sürecinde ihtiyaç duydukları kaynaklara erişimlerini desteklemek amacıyla öğrencilere TYT ve AYT deneme kitapçıkları da hediye edildi.

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20262027 eğitim öğretim döneminde 5 farklı merkezde devam eden YKS hazırlık eğitimlerinden 1.360 öğrenci yararlanıyor. Alanında uzman eğitim kadrosu, ücretsiz ders materyalleri ve rehberlik hizmetleriyle desteklenen program kapsamında öğrencilerin sınav sürecine çok yönlü hazırlanmaları sağlanıyor.

20252026 eğitim öğretim döneminde BUSMEK bünyesinde YKS hazırlık eğitimi alan öğrencilerin yüzde 75’i üniversitelere yerleşti. Elde edilen bu başarı, BUSMEK’in gençlerin eğitim hayatına ve üniversite hayallerine sunduğu katkıyı gözler önüne serdi.